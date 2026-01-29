x

A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times

El diario británico resaltó el impacto que ha tenido la isla desde el último cargamento de petróleo, recibido el 9 de enero de este año.

    A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo, según reveló el Financial Times. FOTO: Xinhua/Joaquín Hernández
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Cuba estaría atravesando una situación tensa como consecuencia de los nuevos planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientados a endurecer su política hacia la isla para hacer frente al régimen castrista. La coyuntura es tan crítica que el diario británico Financial Times reveló este 29 de enero que a Cuba solo le quedarían entre 15 y 20 días de reservas de petróleo si el nivel de consumo se mantiene sin cambios.

Este escenario se agrava luego de que el mandatario republicano amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla, una medida que podría aislar aún más a La Habana en materia energética.

Lea también: Cuba en la mira de Trump: amenazó con aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla

La firma de inteligencia energética Kpler indicó al Financial Times que Cuba ha recibido un solo cargamento de petróleo en lo que va de este año: 84.900 barriles enviados desde México el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy inferior a los 37.000 barriles por día que el país importaba en promedio durante 2025.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno seguirá siendo “solidario con Cuba”, aunque evitó responder si se ha suspendido la venta de petróleo a través de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Gasolinas Bienestar.

El impacto es aún mayor si se tiene en cuenta que Venezuela ha sido históricamente el principal proveedor de petróleo de Cuba. En septiembre de 2025, Caracas llegó a enviar alrededor de 52.000 barriles diarios de crudo y combustibles, uno de los volúmenes más altos de ese año, aunque muy por debajo de los niveles registrados en la década pasada, cuando los envíos alcanzaron hasta unos 100.000 barriles diarios.

Sin embargo, en las últimas semanas no se han reportado nuevos cargamentos de petróleo venezolano hacia la isla, en un contexto marcado por el aumento de la presión política, la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y las advertencias de Washington sobre posibles sanciones y aranceles a los países que mantengan el suministro energético a Cuba.

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. FOTO: Xinhua/Joaquín Hernández

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica un texto publicado por la Casa Blanca.

La escasez ya se ha visto reflejada en los constantes apagones, que no solo han afectado la generación eléctrica, sino también el transporte y la actividad industrial. Jorge Piñón, analista energético de la Universidad de Texas, advirtió al Financial Times que Cuba debe actuar con prontitud, ya que enfrentará “una crisis muy seria” si no logra restablecer el suministro.

Washington ha reprochado a las autoridades cubanas de “alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia”, al tiempo que “propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado que la isla es soberana y no acepta imposiciones externas, al tiempo que ha responsabilizado a Estados Unidos por la crisis, argumentando que esta es consecuencia de las sanciones impuestas desde 1962.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Marco Rubio advierte que EE. UU. podría usar la fuerza en Venezuela si Delcy Rodríguez no coopera

