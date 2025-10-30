x

La coca ya supera al cacao y la papa: crece la preocupación por los cultivos ilícitos en Colombia

Colombia registra 262.000 hectáreas de coca, superando al cacao y la yuca, lo que agrava el panorama agrícola y económico nacional.

  • Los cultivos de hoja de coca ya son más altos que los de papa y yuca. Foto Manuel Saldarriaga.
    Los cultivos de hoja de coca ya son más altos que los de papa y yuca. Foto Manuel Saldarriaga.
Diario La República
30 de octubre de 2025
bookmark

Colombia enfrenta un preocupante aumento en los cultivos ilícitos de coca, que ya superan en extensión a varias de las siembras más importantes para la alimentación nacional.

Según la actualización presentada por el presidente Gustavo Petro, al cierre de 2024 el país registró 262.000 hectáreas de coca, un aumento del 3 % frente a 2023.

Consulte: Con aumento en subsidios de Colombia Mayor, ¿era necesaria una reforma pensional para dar bono a adultos mayores?

Esa cifra ya es superior a la de cultivos clave como el cacao, que suma 260.954 hectáreas, la yuca con 241.248 hectáreas, y la papa, con 196.337 hectáreas sembradas. El dato evidencia un cambio alarmante en la estructura agrícola del país, donde los productos ilícitos avanzan mientras los alimentos básicos retroceden.

Desbalance agrícola y efectos en la economía rural

El incremento de los cultivos de coca preocupa especialmente porque coincide con una reducción en las áreas sembradas de productos alimentarios.

La yuca, por ejemplo, ha disminuido su presencia en los campos colombianos, afectando tanto a los pequeños productores como a la seguridad alimentaria.

Pueden leer: MinEnergía abre la puerta para que empresas de energía del Caribe cobren la deuda de opción tarifaria más rápido

El fenómeno ocurre en medio de un contexto internacional desfavorable: Estados Unidos descertificó recientemente a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, argumentando que el Gobierno no ha desplegado los esfuerzos suficientes para detener el crecimiento de estos cultivos ilícitos.

Zonas sin presencia estatal, el terreno fértil para la coca

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, advirtió que la expansión de la coca ocurre principalmente en regiones donde el Estado está ausente y donde operan grupos armados y organizaciones criminales.

“Prácticamente son zonas olvidadas y están bajo la cultura de la ilegalidad”, explicó el dirigente gremial.

Bedoya agregó que mientras este negocio siga siendo altamente rentable y el Estado no tenga la capacidad para combatir a los grupos criminales, se mantendrá la “tormenta perfecta” para que los cultivos ilícitos sigan creciendo.

Los alimentos básicos, presionados por bajos precios y poca rentabilidad

En contraste, los cultivos legales como la papa y la yuca dependen de la oferta y la demanda, y sus precios deben mantenerse accesibles, ya que son productos básicos en la canasta familiar colombiana.

Esto limita la rentabilidad para los agricultores, sobre todo en zonas rurales donde los costos de producción son altos y el acceso a incentivos o apoyo técnico es escaso.

Entérese: Negocio de la coca colombiana movería más que las remesas y las exportaciones de petróleo

Según Bedoya, esta situación desincentiva la siembra de alimentos esenciales, mientras la coca continúa expandiéndose impulsada por mayores ganancias y pocos controles estatales.

Cultivos legales aún dominan, pero la brecha se reduce

A pesar del avance de la coca, Colombia sigue contando con una base sólida de cultivos legales.

El café mantiene su liderazgo con 838.838 hectáreas sembradas, seguido por el arroz con 711.030 hectáreas y la palma de aceite con 689.915 hectáreas.

Sin embargo, los expertos advierten que si no se refuerzan las políticas agrícolas y de seguridad rural, el crecimiento sostenido de la coca podría seguir desplazando a los cultivos que garantizan el alimento y el empleo de millones de familias campesinas.

Le puede gustar: China endurece control de tierras raras y reaviva la guerra comercial con EE. UU., mientras Trump busca tregua con Xi Jinping

