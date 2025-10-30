La coca ya supera al cacao y la papa: crece la preocupación por los cultivos ilícitos en Colombia

Desbalance agrícola y efectos en la economía rural

El incremento de los cultivos de coca preocupa especialmente porque coincide con una reducción en las áreas sembradas de productos alimentarios. La yuca, por ejemplo, ha disminuido su presencia en los campos colombianos, afectando tanto a los pequeños productores como a la seguridad alimentaria. Pueden leer: MinEnergía abre la puerta para que empresas de energía del Caribe cobren la deuda de opción tarifaria más rápido El fenómeno ocurre en medio de un contexto internacional desfavorable: Estados Unidos descertificó recientemente a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, argumentando que el Gobierno no ha desplegado los esfuerzos suficientes para detener el crecimiento de estos cultivos ilícitos.

Zonas sin presencia estatal, el terreno fértil para la coca

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, advirtió que la expansión de la coca ocurre principalmente en regiones donde el Estado está ausente y donde operan grupos armados y organizaciones criminales. “Prácticamente son zonas olvidadas y están bajo la cultura de la ilegalidad”, explicó el dirigente gremial. Bedoya agregó que mientras este negocio siga siendo altamente rentable y el Estado no tenga la capacidad para combatir a los grupos criminales, se mantendrá la “tormenta perfecta” para que los cultivos ilícitos sigan creciendo.

Los alimentos básicos, presionados por bajos precios y poca rentabilidad

En contraste, los cultivos legales como la papa y la yuca dependen de la oferta y la demanda, y sus precios deben mantenerse accesibles, ya que son productos básicos en la canasta familiar colombiana. Esto limita la rentabilidad para los agricultores, sobre todo en zonas rurales donde los costos de producción son altos y el acceso a incentivos o apoyo técnico es escaso. Entérese: Negocio de la coca colombiana movería más que las remesas y las exportaciones de petróleo Según Bedoya, esta situación desincentiva la siembra de alimentos esenciales, mientras la coca continúa expandiéndose impulsada por mayores ganancias y pocos controles estatales.

Cultivos legales aún dominan, pero la brecha se reduce