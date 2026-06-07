De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol

El fútbol es un lenguaje universal para describir lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. El Nobel Albert Camus así lo creía. “Lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”, escribió en 1953 en la revista Le Racing universitaire, publicación del Racing Universitario de Argel, equipo donde jugó de arquero en su juventud.
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No lo dijo en broma. Más bien, era la reflexión de quien aprendió algo irreversible sobre el orden de la vida. Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986, llegó décadas después a una conclusión que parece completar ese pensamiento: “El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”.
Los dos tienen razón. El fútbol es un juego, una industria, un negocio descomunal, un territorio fértil para la demagogia y el nacionalismo barato. Y también es un lugar donde ocurre algo que no se ve en ningún otro lado: millones de personas, sin conocerse, sienten exactamente lo mismo al tiempo.
Y eso no es poca cosa. Es, quizás, una de las últimas formas de comunidad genuina que le quedan a la humanidad.
La literatura lo sabe desde hace tiempo. Por eso, en la semana en que arranca el Mundial 2026, compartimos un listado de 10 libros que todo hincha del deporte rey debería tener en su biblioteca.