“Se traduciría en prestaciones más bajas para afiliados”, insiste Asofondos sobre repatriación del ahorro pensional

La expedición del Decreto 0369 por parte del Gobierno Nacional, que busca limitar la inversión del ahorro pensional en el exterior, encendió las alertas del sector. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) insiste que la norma pone en riesgo un principio clave en la gestión de los ahorros: la diversificación. Le puede gustar: Gobierno Petro expide decreto para limitar inversión de fondos de pensiones en el exterior: tope máximo será del 30% En un comunicado compartido este lunes 13 de abril, el gremio insistió en que esta medida afecta directamente el modelo de multifondos creado en 2009, diseñado para ajustar las inversiones al perfil de riesgo de cada afiliado. Limitar la inversión en activos del exterior, explican, restringe las posibilidades de obtener mejores retornos en el largo plazo.

¿Por qué habría menor rentabilidad en los ahorros?

Desde la perspectiva del sector, la consecuencia más inmediata del decreto sería una caída en la rentabilidad de los fondos. Esto se traduciría en menores prestaciones para los afiliados al sistema pensional. En términos prácticos, los trabajadores tendrían mayores dificultades para acumular el capital necesario para acceder a una pensión o una renta vitalicia. Incluso quienes logren pensionarse podrían recibir ingresos más bajos. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que “limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores”.

“El decreto parte de un diagnóstico equivocado”

El gremio considera que el decreto parte de un diagnóstico equivocado sobre la inversión en Colombia. Según Velasco, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya invierten en todos los proyectos viables en el país. “Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga”, señaló. Esto implica que la menor inversión local no obedece a falta de interés del sector, sino a la ausencia de oportunidades que cumplan con criterios adecuados de riesgo y rentabilidad. Asofondos advierte que la reducción en la diversificación no solo afectaría a los afiliados, sino también a las finanzas públicas. Menores rendimientos implicarían mayores presiones sobre el sistema pensional en el futuro. En esa línea, la Contraloría General de la República ya había advertido que limitar inversiones en el exterior podría traducirse en menores retornos y, por ende, en un mayor costo para el Estado.

Las AFP analizan acciones judiciales frente al Decreto 0369 por posibles impactos en el sistema pensional y así proteger a los pensionados. FOTO COLPRENSA.

Además, el gremio enfatiza que los ahorros pensionales tienen una destinación específica establecida en la Constitución: financiar las pensiones. Por ello, consideran que usar estos recursos para impulsar inversiones nacionales, aunque sea un objetivo legítimo, no corresponde a su finalidad principal.

¿Qué deberán hacer ahora las AFP?

El decreto establece que las administradoras deberán presentar, en un plazo de seis meses, un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Este plan deberá contemplar que los nuevos aportes de los afiliados se destinen a inversiones nacionales hasta cumplir con el límite global fijado por la norma.

Sin embargo, las AFP han manifestado su disposición a financiar proyectos en el país, siempre que estos cumplan con condiciones adecuadas de riesgo y retorno. En ese sentido, consideran que no es necesario imponer restricciones que puedan perjudicar a los afiliados.

¿Habrá acciones judiciales contra el decreto?