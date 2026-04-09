Gobierno Petro expide decreto para limitar inversión de fondos de pensiones en el exterior: tope máximo será del 30%

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0369 de 2026, con el que reconfigura la forma en que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invierten los ahorros de los colombianos fuera del país.
La normativa establece que los fondos privados de pensiones solo podrán destinar hasta el 30% de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales. El 70% restante deberá canalizarse hacia inversiones en Colombia, con énfasis en sectores estratégicos.
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