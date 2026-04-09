Gobierno Petro expide decreto para limitar inversión de fondos de pensiones en el exterior: tope máximo será del 30%

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0369 de 2026, con el que reconfigura la forma en que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invierten los ahorros de los colombianos fuera del país. La normativa establece que los fondos privados de pensiones solo podrán destinar hasta el 30% de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales. El 70% restante deberá canalizarse hacia inversiones en Colombia, con énfasis en sectores estratégicos. Entérese: Fact check: expertos y normativa desmienten a Petro sobre “fuga de capitales” de las AFP

Transición gradual: así deberán ajustarse los portafolios

El decreto fija un periodo de transición progresivo para que las AFP ajusten sus portafolios de inversión. En los primeros tres años, las administradoras deberán reducir su exposición a activos internacionales hasta un máximo de 35%. Posteriormente, al cumplirse cinco años, deberán alcanzar el límite definitivo del 30% en inversiones en el exterior. Puede leer: Esta es la fecha límite para trasladarse entre fondos de pensiones en Colombia: así puede hacerlo Actualmente, las AFP gestionan $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones, equivalentes a cerca del 48,8% del portafolio, están colocados en activos del exterior. El decreto plantea restringir esa exposición internacional. Con esta nueva norma, el Gobierno busca repatriar cerca de $125 billones en los próximos cinco años.

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