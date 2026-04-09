Fondos privados alertan que mesadas pensionales bajarían con restricción del Gobierno a inversiones en el exterior

La Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones (Asofondos) manifestó su preocupación frente a la expedición del decreto del Gobierno Nacional que busca reducir al 30% la proporción de activos que pueden mantener en el extranjero. El gremio advirtió que, aunque comparte el objetivo de fortalecer la economía colombiana, la medida podría afectar el ahorro de más de 19 millones de trabajadores afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. En contexto: Gobierno Petro expide decreto para limitar inversión de fondos de pensiones en el exterior: tope máximo será del 30% “El ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Diversificación internacional es clave para proteger el ahorro pensional: Asofondos

El gremio enfatizó que los portafolios actuales han sido construidos bajo altos estándares internacionales, priorizando la diversificación como herramienta para maximizar rendimientos y reducir riesgos. Según explicó Velasco, esta estrategia responde a principios respaldados, como la teoría moderna de portafolios de Markowitz, así como a recomendaciones de organismos internacionales como la Ocde y el Banco Mundial. Entérese: Fact check: expertos y normativa desmienten a Petro sobre “fuga de capitales” de las AFP En ese sentido, destacó que grandes fondos de pensiones en países como Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda mantienen una alta proporción de sus inversiones en el exterior. En el caso canadiense, los llamados “Big Nine” tienen cerca del 72% de sus activos en mercados internacionales. Por el contrario, experiencias en países como Zimbabue y Ghana, donde se han impuesto restricciones a la inversión externa, han derivado en pérdidas y en una caída en la confianza de los sistemas pensionales.

Rentabilidad histórica en estrategia de inversión

Asofondos aseguró que la diversificación ha permitido obtener resultados sólidos para los afiliados. Entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, los fondos de pensiones obligatorias registraron rentabilidades anuales entre 12% y 17%, con un acumulado de $164 billones. Estas cifras, reportadas a la Superintendencia Financiera, superan ampliamente la inflación y los rendimientos locales, según el gremio. En otras noticias: Esta es la fecha límite para trasladarse entre fondos de pensiones en Colombia: así puede hacerlo A largo plazo, los resultados también son relevantes. Desde la creación del sistema, los rendimientos acumulados superan los $370 billones, lo que representa cerca del 71% de los activos administrados. Esto ha llevado a que la rentabilidad real promedio del sistema colombiano alcance 9,8% anual en los últimos 20 años, la más alta entre países analizados por la Ocde. De forma ilustrativa, Velasco señaló que $1 millón invertido hace 10 años en un portafolio moderado hoy vale $2.379.311, mientras que en un portafolio exclusivamente local alcanzaría $1.489.882, una reducción del 37% en el ahorro.

Riesgos de limitar inversión: menor rentabilidad y presión fiscal

Para Asofondos, obligar a repatriar capitales generaría un portafolio menos eficiente para los trabajadores, debido a limitaciones estructurales del mercado local, como menor profundidad y liquidez. Según Velasco, esto dificultaría absorber grandes flujos de capital sin afectar los precios de los activos, lo que podría traducirse en menores rendimientos para los afiliados. Vea también: Entre emergencias económicas y plata de pensiones, Petro ha buscado casi $200 billones Además, anotó que una caída en la rentabilidad incrementaría el pasivo pensional del Gobierno Nacional, al disponer de menos recursos para cubrir las obligaciones futuras.

Impacto en mercados y pérdida de valor del ahorro

El tamaño de los fondos de pensiones implica que cualquier decisión sobre repatriación de inversiones tendría efectos inmediatos en los mercados financieros. Entre ellos, una posible apreciación del tipo de cambio y un aumento en los precios de los activos locales, lo que reduciría la capacidad adquisitiva de los recursos traídos del exterior. En consecuencia, según el gremio, el valor real del ahorro pensional podría verse afectado.

Inversiones en el exterior: crecimiento por valorización, no por compras

Asofondos también aclaró que el aumento de las inversiones en el exterior no responde principalmente a nuevas compras, sino a la valorización de los activos y al efecto de la tasa de cambio. En 2024, por ejemplo, las inversiones en acciones externas crecieron 42%, pero solo 9 puntos porcentuales correspondieron a nuevas adquisiciones, mientras que 33 puntos se explican por valorización. Esto significa que el 78% del crecimiento se debe al aumento en el valor de esos activos en pesos. En un periodo de cinco años, la proporción es similar, cercana al 71%. Lea aquí: Petro asegura que decreto de traslado de ahoros no es ilegal porque reforma pensional no está vigente

Llamado a revisar la medida y mantener reglas estables