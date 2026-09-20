Gobierno Nacional baja la renta al 20% para atraer inversores tras el terremoto

El sector privado tendrá un nuevo incentivo para invertir en la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó más de 36.000 viviendas en escombros. Los empresarios tendrán la posibilidad de acceder a una tarifa de renta corporativa del 20% si realizan proyectos de inversión en zonas afectadas por el desastre.
Se trata de una medida contemplada en el Decreto 1413 de 2026. Ese documento creó un régimen tributario excepcional y transitorio para incentivar la inversión privada y contribuir a la reconstrucción y recuperación económica de los territorios afectados.
La tarifa preferencial se aplicará durante los años gravables 2026 y 2027 exclusivamente sobre la renta líquida gravable atribuible al proyecto de inversión que haya sido calificado.
Así, esa tarifa pasaría de ser del 35% a un 20%. Además, podrá reducirse hasta 15% dependiendo de la cantidad de nuevos empleos directos que genere cada proyecto. Por cada bloque completo de 250 empleos nuevos acreditados, se reducirá un punto porcentual la tarifa, con un máximo de cinco puntos de reducción.
Entérese: “El 4x1.000 es una barbaridad”: Colombia Fintech pide acelerar el desmonte de este impuesto
Por ejemplo, si una compañía invierte en un proyecto en las zonas contempladas su tarifa de renta baja al 20%. Y si esa empresa genera 250 empleos nuevos y los acredita, su tarifa se reduce un punto porcentual más: 19%. Pero si alcanza o supera los 1.250 empleos nuevos (cinco bloques de 250), llegaría al máximo beneficio posible: una reducción de cinco puntos, es decir, bajaría al 15%.