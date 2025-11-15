Así es el boom de los carros eléctricos en Medellín: pasaron de venderse 4 a 10 cada día

El mercado automotor colombiano avanza con fuerza hacia la movilidad sostenible y 2025 ya se perfila como un año récord en la venta de vehículos eléctricos en el país. Y Medellín no se queda atrás, pues no solo se consolidó como la segunda ciudad donde más se comercializan, también ha recibido la apertura de nuevas vitrinas que comercializan dichos vehículos.
Solo para tener una idea, el mercado de eléctricos ha crecido un 169% en el último año en esta ciudad. La capital antioqueña pasó de registrar una cuota de 1.093 unidades vendidas entre enero y octubre del año pasado a 2.941 en el mismo lapso de este 2025, según datos del informe automotor publicado cada mes por la Andi y Fenalco.
Analizado de otra forma, el año pasado se vendió cada día Medellín un promedio de 3,6 carros eléctricos, pero ahora esa cuota subió a 10 a vehículos diarios a corte de octubre. Un dato que ratifica el crecimiento exponencial de este mercado ‘verde’.
El mercado de esta ciudad es de lejos el segundo en ventas. La capital paisa aporta el 20,3% de las ventas totales y solo se ubica por debajo de Bogotá, que registró ventas por 7.259 unidades en los primeros diez meses de esta vigencia. La tercera es Cali, con 1.240 unidades.
Las vitrinas de Bogotá y Medellín son responsables de la venta de 75 vehículos eléctricos de cada 100 en el país.