Repatriar el ahorro pensional reduciría hasta 30% las mesadas de los colombianos, alerta la Contraloría

La Contraloría General de la República publicó un análisis técnico sobre el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone reducir el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones obligatorios administrados por las AFP. De acuerdo con el ente de control, la medida podría llevar a que los trabajadores se jubilen con hasta 29,5% menos en el valor de sus mesadas. Además del impacto directo sobre el ahorro pensional, la Contraloría advirtió que la iniciativa incrementaría la presión fiscal y podría comprometer la estabilidad del sistema pensional, al obligar al Estado a destinar mayores recursos para garantizar el pago de las pensiones. En contexto: Así cambiarían las reglas de su ahorro pensional, tras la repatriación de $125 billones que planea el Gobierno

Repatriación de capitales por más de $177 billones

En la práctica, el proyecto plantea una reducción gradual del tope de inversión internacional, que pasaría del 49% actual al 30% en un periodo de cinco años, con una fase de transición que establece un límite del 35% durante los primeros tres años. Según el borrador del decreto y las proyecciones de crecimiento de los recursos administrados por las AFP, en 2028 el límite de inversión externa sería del 35%, equivalente a $274,2 billones, mientras que en 2030 descendería al 30%, lo que representaría alrededor de $306,3 billones. Entérese: “Si el ahorro pensional se hubiera invertido solo en Colombia, el riesgo sería del doble”, presidente de Asofondo Este ajuste obligaría a repatriar cerca de $100,3 billones en 2028 y aproximadamente $177,8 billones en 2030 para destinarlos a inversión local. Para la Contraloría, una repatriación de esta magnitud no solo plantea retos operativos, sino que también implica riesgos relevantes para los afiliados y para las finanzas públicas.

Incertidumbre sobre inversiones locales y menor rentabilidad

Uno de los principales reparos del organismo de control es la falta de certeza sobre la existencia de proyectos de inversión locales capaces de absorber el aumento de recursos nacionales en los portafolios de las AFP. Con el decreto, la participación de inversiones en Colombia pasaría del 51% actual al 69%, es decir, un 18% adicional. Puede leer: Ahorro pensional caería hasta 24% con plan del Gobierno de limitar inversiones en el exterior, alerta Anif El análisis recuerda que, históricamente, las inversiones realizadas en el país han mostrado rendimientos inferiores frente a las efectuadas en mercados internacionales. Desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado, que combina activos locales y externos, ha registrado una rentabilidad promedio anual del 8,5%, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría alcanzado apenas cerca del 3,8% en el mismo periodo. Vea aquí: Este es el borrador de decreto que le pone tope a la inversión del ahorro pensional en el exterior: aquí los detalles

Impacto directo en el ahorro y las pensiones futuras

Las simulaciones de la Contraloría muestran diferencias sustanciales en los resultados para los afiliados: $1 millón invertido en 2011 en activos internacionales habría llegado a $3.228.356, con una rentabilidad promedio anual del 8,5%. En contraste, la misma inversión concentrada en el mercado interno habría alcanzado $1.670.363, con una rentabilidad promedio del 6,8%. Esta brecha implicaría, según el ente, que un trabajador podría pensionarse con un saldo hasta 29,5% menor, lo que se traduciría en una reducción equivalente en el valor de su mesada pensional.

Menos rendimientos, más presión sobre el Estado

Según datos de la Superintendencia Financiera, a diciembre de 2025 los cuatro fondos del régimen de ahorro individual con solidaridad acumulaban $529,1 billones, con un rendimiento promedio del 6,43% en los últimos cuatro años. La Contraloría advierte que, si se repatrian $177,8 billones hoy invertidos en el exterior en un periodo de cinco años, se podría dejar de percibir cerca de un 3,7% en rentabilidad, lo que equivale a $3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados. Además, al limitar la diversificación internacional, se reduciría la rentabilidad ajustada por riesgo, afectando directamente el ahorro de millones de colombianos. El ente de control subraya que una asignación de recursos motivada por necesidades fiscales y no por criterios técnicos podría comprometer el crecimiento de estos ahorros en el largo plazo.

Riesgos para la reforma pensional y el déficit actuarial