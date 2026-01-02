Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse

En las últimas horas, el Gobierno Nacional expidió un decreto que introduce cambios de fondo en la manera en que se cubre el impacto del aumento del salario mínimo dentro del sistema pensional. Se trata del Decreto 1485, que modifica el esquema de respaldo al pago de pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia, tanto inmediata como diferida.
Según Asofondos y Fasecolda, esta medida generaría una reducción en el número de pensionados, pensiones más bajas y un mayor riesgo en los seguros de invalidez y sobrevivencia.
