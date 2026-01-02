Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse

En las últimas horas, el Gobierno Nacional expidió un decreto que introduce cambios de fondo en la manera en que se cubre el impacto del aumento del salario mínimo dentro del sistema pensional. Se trata del Decreto 1485, que modifica el esquema de respaldo al pago de pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia, tanto inmediata como diferida. Según Asofondos y Fasecolda, esta medida generaría una reducción en el número de pensionados, pensiones más bajas y un mayor riesgo en los seguros de invalidez y sobrevivencia. Puede leer: Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

¿De qué trata el decreto sobre el deslizamiento del salario mínimo?

La norma, firmada por el Ministerio de Hacienda, ajusta el mecanismo conocido como “deslizamiento del salario mínimo”, que permite a la Nación compensar a las aseguradoras por el mayor costo que generan los aumentos del salario mínimo en las pensiones mínimas. Según el Gobierno, la medida busca corregir desequilibrios técnicos y financieros acumulados desde la implementación del esquema vigente en 2016. Entérese: ¿Por qué Fasecolda y Asofondos le están pidiendo al gobierno Petro instalar una mesa técnica? En este sistema, cuando un afiliado se pensiona, transfiere su ahorro a una aseguradora, que a cambio le garantiza una mesada mensual de por vida. La renta se actualiza cada año según el aumento del salario mínimo y, si el incremento supera los supuestos previstos, entra en funcionamiento una cobertura financiada por el Estado. El ajuste considera tres factores: inflación, crecimiento de la productividad y un componente discrecional del Gobierno. Mientras los dos primeros se cubren con el ahorro y la rentabilidad de los afiliados, el nuevo decreto elimina la participación del Estado en la parte discrecional, trasladando mayor carga financiera a los futuros pensionados.

Alza del salario mínimo se trasladará a los trabajadores y encarecerá el acceso a la pensión mínima

El decreto ha despertado fuertes críticas desde el sector pensional. Desde Asofondos advirtieron que la nueva fórmula implica que el Estado deje de asumir una responsabilidad que había mantenido por más de una década para garantizar el pago de las pensiones mínimas a través de rentas vitalicias. Relacionado: Gobierno responde sobre decreto que impacta al sistema pensional: “no obliga a reunir mayor capital por invalidez o sobreviviencia” Para Andrés Velasco, presidente del gremio, la norma traslada a los trabajadores el costo de un incremento elevado del salario mínimo, una obligación que hasta ahora había asumido el Estado. En la práctica, advirtió, este cambio reduce de manera significativa las posibilidades de que miles de colombianos accedan a una pensión a través de las rentas vitalicias. El dirigente gremial señaló que uno de los impactos más sensibles de la medida es el encarecimiento sustancial del acceso a la pensión mínima. “Si antes se requerían cerca de $350 millones para obtenerla, ahora sería necesario ahorrar alrededor de $200 millones adicionales”, explicó. Según dijo, esto obligaría a muchos afiliados a trabajar entre 15 y 20 años más.

Colombianos tendrían que aportar hasta 30% más para pensionarse

Una de las principales preocupaciones es que, al eliminarse el cubrimiento estatal de ese costo adicional, los afiliados tendrían que aportar cerca de un 30% más para acceder a una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia. Este mayor esfuerzo de ahorro, advierten, excluiría a una parte significativa de la población del sistema pensional. Incluso quienes logren pensionarse verían afectado el valor de su mesada. Al encarecerse las rentas vitalicias, el mismo nivel de ahorro permitiría acceder a una pensión de menor monto, lo que reduciría la capacidad del sistema para garantizar ingresos adecuados en la vejez.

De acuerdo con un documento enviado por Asofondos y Fasecolda al Ministerio de Hacienda, bajo la normativa vigente una persona con un capital cercano a los $446 millones podría obtener una pensión promedio superior a $1.800.000. Con el cambio propuesto, esa misma persona quedaría limitada a una mesada equivalente a un salario mínimo, hoy en $1.423.500, lo que representa una reducción cercana al 30%. En contexto: Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas Los gremios insisten en que este deterioro no responde a una menor cotización ni a cambios en la trayectoria laboral del trabajador, sino exclusivamente a una modificación regulatoria que debilita la capacidad del sistema para reemplazar los ingresos en la etapa de retiro. “Con esta medida será más difícil acceder a una pensión mínima vitalicia y, en consecuencia, menos trabajadores podrán asegurar un ingreso de por vida”, advirtió Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

En entrevista con medios de comunicación, Morales anunció que el gremio presentará una demanda contra la norma. Con esta decisión, se abre un frente jurídico contra el decreto, al considerar que sus efectos ponen en riesgo la estabilidad del sistema pensional y trasladan a los afiliados cargas que hasta ahora recaían sobre el Estado. Frente a este escenario, Velasco confirmó que Asofondos respaldará las acciones judiciales anunciadas. “Tenemos que salir a defender los intereses de los trabajadores colombianos y, por supuesto, acompañaremos a Fasecolda en estas actuaciones”, señaló. Le puede interesar: Solo uno de cuatro trabajadores logra pensión en Colombia, asegura Asofondos Velasco cuestionó además que la medida responda a una estrategia de ajuste fiscal de corto plazo que termina afectando a los afiliados. A su juicio, el decreto sacrifica avances construidos durante años en materia pensional. “No es aceptable que, en nombre de un ahorro fiscal inmediato, se desconozcan décadas de trabajo en el fortalecimiento del sistema y en la protección del derecho a una pensión digna”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que Asofondos participará activamente en el proceso legal anunciado por Fasecolda, con el objetivo de salvaguardar los intereses del sistema y de los afiliados. Cabe precisar que la medida no tiene impacto sobre quienes ya están pensionados, sino que afecta exclusivamente a los afiliados que actualmente cotizan y que proyectan acceder a una pensión en los próximos años.

