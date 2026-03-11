Colombia proyecta reducir su déficit fiscal al 5,1% del PIB en 2026, según actualización del Plan Financiero

La actualización del Plan Financiero para 2026 prevé una mejora en los indicadores de balance fiscal frente a los resultados observados en 2025.

En particular, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) se ubicaría en 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior, según la presentación publicada por el Ministerio de Hacienda. En términos monetarios, el déficit total del GNC alcanzaría $102,203 billones. Por su parte, el déficit primario —que excluye el pago de intereses de la deuda— se proyecta en 2,1% del PIB, equivalente a $41,407 billones. Este resultado implicaría una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente al déficit primario de -3,5% del PIB registrado en 2025. Las proyecciones del Plan Financiero también anticipan una mejora en el balance de otros niveles del sector público. En el caso del Gobierno General (GG), el déficit total se ubicaría en 4,2% del PIB, equivalente a $83,857 billones, lo que supone una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente a 2025. El balance primario para este sector se proyecta en -1,0% del PIB.

De manera similar, el Sector Público No Financiero (SPNF) registraría un déficit de 4,2% del PIB, equivalente a $83,555 billones, también con una mejora de 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según las proyecciones oficiales, este resultado estaría impulsado principalmente por el mejor desempeño esperado en las cuentas del Gobierno General.

Menores ingresos presionan el escenario fiscal

A pesar de la mejora proyectada en los indicadores de déficit, el escenario fiscal para 2026 enfrenta desafíos por el lado de los ingresos.

La actualización del Plan Financiero señala que los ingresos frente al Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado serían menores a lo previsto. Esta reducción estaría asociada principalmente a dos factores: la no aprobación de la Ley de Financiamiento y una menor base de recaudo proveniente de 2025. Estas condiciones limitan el margen fiscal del Gobierno y obligan a ajustar la estrategia para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ante el menor recaudo esperado, el plan fiscal contempla medidas orientadas a controlar el gasto público.

Entre las estrategias previstas se incluyen una gestión más eficiente del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), que define el ritmo de ejecución del gasto público, así como posibles aplazamientos de gasto en caso de ser necesario. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las metas fiscales y evitar un deterioro mayor en las cuentas del Gobierno.

Financiamiento del déficit superaría los $128 billones

Para cubrir el déficit proyectado del Gobierno Nacional Central, estimado en $102,203 billones, el Gobierno prevé desembolsos totales por $128,446 billones.

Estos recursos se dividirían entre: Financiamiento interno: $85,250 billones. Financiamiento externo: equivalente a USD 9.800 millones. La combinación de estas fuentes permitiría cubrir las necesidades de financiamiento del Estado durante 2026. En conjunto, la actualización del Plan Financiero apunta a una consolidación fiscal gradual para 2026, reflejada en la reducción del déficit total y del déficit primario como proporción del PIB.