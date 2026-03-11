Gobierno Petro culminaría su mandato pagando $61 billones en solo intereses: $8,7 billones más que en 2025

El Gobierno Nacional terminará pagando en 2026 cerca de $9 billones adicionales solo en intereses de la deuda. El monto es similar a los $8 billones que el Ejecutivo espera recaudar con el nuevo impuesto del patrimonio de la emergencia económica, decretada para atender la reciente ola invernal.
La cifra se conoció tras la actualización del Plan Financiero 2026, publicada por el Ministerio de Hacienda el 11 de marzo. Según las proyecciones oficiales, el gasto en intereses del Gobierno pasará de representar el 2,8% del PIB en 2025 a 3% del PIB en 2026.
En términos monetarios, el pago de intereses aumentaría de $52 billones a casi $61 billones en apenas un año, lo que implica un incremento de 17,3%.
En la práctica, este aumento significa que una mayor proporción del presupuesto público deberá destinarse a cubrir el costo de la deuda, reduciendo el espacio fiscal disponible para otros rubros como inversión pública, infraestructura, salud o educación.
Por esta razón, los economistas siguen de cerca este indicador. Cuando el pago de intereses crece de forma acelerada, el margen del Gobierno para financiar otras prioridades del gasto se reduce.
No obstante, hay que reconocer que el gasto total del Gobierno fue $18,3 billones inferior a lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025. “Esta diferencia se explicó principalmente por un menor pago de intereses de la deuda, efecto que fue parcialmente compensado por un mayor gasto”, indicó MinHacienda.
De hecho, se esperaba un pago de intereses de $74,2 el año pasado, pero finalmente fueron $52 billones.