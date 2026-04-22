Empresario chino demanda por supuesto fraude a plataforma de criptomonedas vinculada a Donald Trump

El empresario Justin Sun presentó este miércoles una demanda contra la plataforma de criptomonedas World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, en la que acusa fraude y bloqueo de activos.
Sun, un criptomillonario de origen chino y antiguo aliado político de Donald Trump, sostiene que adquirió 45 millones de dólares en WLFI, un token lanzado por la firma en octubre de 2024.
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Según el documento judicial, como reconocimiento a su inversión, la empresa lo nombró consejero y le otorgó tokens adicionales. Sin embargo, la relación se deterioró con el paso de los meses.