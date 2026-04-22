Empresario chino demanda por supuesto fraude a plataforma de criptomonedas vinculada a Donald Trump

El empresario Justin Sun presentó este miércoles una demanda contra la plataforma de criptomonedas World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, en la que acusa fraude y bloqueo de activos. Sun, un criptomillonario de origen chino y antiguo aliado político de Donald Trump, sostiene que adquirió 45 millones de dólares en WLFI, un token lanzado por la firma en octubre de 2024. Le puede gustar: Trump responde al cierre del estrecho de Ormuz: “Irán no puede chantajearnos” Según el documento judicial, como reconocimiento a su inversión, la empresa lo nombró consejero y le otorgó tokens adicionales. Sin embargo, la relación se deterioró con el paso de los meses.

Desvalorización de la criptomoneda de los Trump

Inicialmente, el activo no era transferible, pero el 1 de septiembre pasado comenzó a cotizar públicamente. Desde entonces, su valor registró una caída significativa, pasando de 46 centavos por unidad a apenas 8 centavos. Sun asegura que, tras esta depreciación, la plataforma congeló de manera unilateral sus activos, impidiéndole venderlos o retirarlos del sistema. Además, afirma que ejecutivos de la compañía lo amenazaron con destruir sus participaciones si decidía iniciar acciones legales en su contra. En su demanda, el empresario solicita el desbloqueo inmediato de sus activos y una compensación por daños y perjuicios.

¿Qué respondió la familia Trump?

Eric Trump, cofundador de World Liberty Financial e hijo del presidente de Estados Unidos, reaccionó públicamente a través de la red social X, donde desestimó la acusación. “Lo único más ridículo que la demanda es gastar 6 millones de dólares en un banana pegada a la pared”, afirmó. La declaración hace referencia a una polémica compra realizada por Sun en noviembre de 2024, cuando pagó 6,2 millones de dólares por una obra de arte conceptual que consiste en un plátano adherido a una pared con cinta adhesiva.

¿Cuál es el negocio cripto de la familia Trump?

La incursión de la familia Trump en el ecosistema de activos digitales responde a una estrategia de diversificación patrimonial y posicionamiento en un mercado en expansión. A través de iniciativas como World Liberty Financial, liderada por Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump, el grupo ha buscado capitalizar el auge de las criptomonedas en Estados Unidos.