Nueva denuncia en Ecopetrol: Fiscalía evalúa presuntas irregularidades en millonario contrato de tecnología

Una nueva denuncia por presuntas irregularidades en un contrato multimillonario tiene nuevamente a Ecopetrol bajo la lupa de los entes de control.
La Fiscalía General evalúa si este nuevo caso —relacionado con un proceso de seguridad tecnológica— será asumido por el mismo despacho que investiga otras tres polémicas ya conocidas: la compra del apartamento 901 de Ricardo Roa, el contrato con el bufete estadounidense Covington & Burling, y el negocio de Termomorichal I y II.
De acuerdo con documentos conocidos por El Tiempo, la denuncia apunta al presunto direccionamiento en la adjudicación del contrato denominado “Servicio de Mantenimiento y Operación de la solución tecnológica alineada al modelo integrado de operación de seguridad electrónica para Ecopetrol y el Grupo Ecopetrol”.
Un proyecto que incluye la implementación, integración y mantenimiento de infraestructura crítica para los sistemas de vigilancia y control de la petrolera estatal.