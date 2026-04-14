793.000 colombianos dejaron de ser pobres multidimensionales en 2025; ¿qué sigue pendiente?

En 2025, por primera vez desde que Colombia mide el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el porcentaje de personas que viven en esa condición bajó del 10%.
En ese orden, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este martes 14 de abril, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), que el país registró una incidencia del 9,9%, lo que representa una caída de 1,6 puntos porcentuales frente al 11,5% de 2024 y el punto más bajo de toda la serie histórica disponible.
En cuanto a personas, ese descenso se traduce en 793.000 colombianos que dejaron de ser pobres multidimensionales en un año. No es un número abstracto; según el Dane, son familias que cruzaron el umbral del 33,3% de privaciones ponderadas que el IPM usa como línea de corte para determinar quién es pobre y quién no.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, indico que es la primera vez que se tiene un registro de pobreza multidimensional menor a 6 millones de personas, ya que para 2025 se calcularon 5,2 millones de personas en pobreza multidimensional.