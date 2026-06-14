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Estos son los 5 países más baratos para hacer turismo desde Colombia

Ecuador, Bolivia, Guatemala, figuran entre los destinos internacionales más económicos para los colombianos, con vuelos desde $541.000.

  • Ecuador, Bolivia, Guatemala, Turquía y Rumania se destacan entre los destinos internacionales más económicos para los colombianos por sus bajos costos de alojamiento, alimentación y vuelos accesibles. FOTO getty
    Ecuador, Bolivia, Guatemala, Turquía y Rumania se destacan entre los destinos internacionales más económicos para los colombianos por sus bajos costos de alojamiento, alimentación y vuelos accesibles. FOTO getty
El Colombiano
El Colombiano
15 de junio de 2026
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Viajar al exterior ya no requiere necesariamente presupuestos demasiado elevados. Existen destinos que permiten conocer nuevas culturas, recorrer ciudades históricas y disfrutar de atractivos turísticos sin realizar enormes gastos en alojamiento, transporte o alimentación. De hecho pueden resultar notablemente más cómodos en comparación con otros destinos más comerciales.

Según Assist Card, un país se considera económico para viajar cuando combina varios factores: un bajo costo de vida, una moneda favorable frente al peso colombiano o el dólar, vuelos accesibles desde Colombia, requisitos migratorios sencillos y una amplia oferta de actividades a bajo costo o gratuitas. Además del ahorro, este tipo de destinos suele ofrecer experiencias más auténticas y menos masificadas. Con base en información recopilada por Assist Card y plataformas especializadas como Turismocity, estos son cinco de los países más baratos para viajar desde Colombia.

Ecuador, una venta en surámerica

Ecuador se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más accesibles para los colombianos gracias a su cercanía geográfica, la facilidad de ingreso y sus bajos costos. Los vuelos desde Medellín hacia Quito se consiguen desde $541.000.

La economía dolarizada facilita la planeación del presupuesto. En ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca es posible encontrar hospedajes desde US$10 por noche y comidas completas por menos de US$5.

Bolivia, el destino más barato de Suramérica

Bolivia destaca por tener uno de los costos de vida más bajos de la región. Los vuelos desde Medellín hacia La Paz pueden encontrarse desde $800.000 y el país puede recorrerse con un presupuesto diario de entre US$25 y US$30, incluyendo alojamiento, transporte y alimentación.

Los viajeros pueden visitar lugares emblemáticos como el Salar de Uyuni mediante tours desde US$20 o utilizar el teleférico de La Paz por menos de un dólar. Además, los colombianos pueden ingresar únicamente con la cédula de ciudadanía al tratarse de un país miembro de la Comunidad Andina.

Guatemala combina cultura y bajos costos

Guatemala aparece entre las opciones más económicas de Centroamérica. El vuelo más barato encontrado desde Medellín hacia Ciudad de Guatemala fue de $602.000.

El país ofrece hospedajes desde menos de US$10 por noche en algunas zonas turísticas, mientras que platos típicos como los tamales o el pepián pueden conseguirse por entre US$3 y US$5. Destinos como Antigua, el Lago de Atitlán y las ruinas de Tikal se encuentran entre los más visitados.

Según las estimaciones recopiladas, un viaje de siete días puede realizarse con un presupuesto total de entre US$560 y US$620.

Turquía gana espacio entre los viajeros colombianos

Turquía se ha convertido en una alternativa cada vez más popular gracias al comportamiento favorable de su moneda y a la conexión aérea entre Bogotá y Estambul.

Los vuelos desde Bogotá se encuentran desde $2,3 millones, mientras que desde Medellín rondan los $2,7 millones. A cambio, los visitantes pueden acceder a playas, sitios arqueológicos, museos, baños turcos y una de las gastronomías más reconocidas del mundo a costos competitivos.

Rumania, entre lo más barato de Europa

Rumania destaca por ofrecer precios inferiores a los de muchos países de Europa occidental. Para reducir costos, los especialistas recomiendan viajar desde Bogotá, donde los tiquetes pueden costar hasta un millón de pesos menos que desde Medellín.

En Bucarest es posible encontrar hostales desde US$10 por noche y comidas típicas por menos de US$7. Además, el transporte público cuesta menos de un dólar y conecta fácilmente a los viajeros con lugares emblemáticos como Transilvania, los montes Cárpatos y las ciudades históricas de Brașov y Sibiu.

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