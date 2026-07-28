Asociación Colombiana de Psiquiatría pide a Petro respetar la salud mental de Angie Rodríguez

Las denuncias de Angie Rodríguez generaron una profunda incomodidad en el presidente Gustavo Petro, quien arremetió contra ella al exponer un diagnóstico médico y usarlo como excusa para pedir al Ministerio de Hacienda que la declare insubsistente.
Rodríguez ha ocupado puestos muy importantes en el mandato de Petro. Primero fue asesora del Ministerio de Salud y luego jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), es decir, la mano derecha en Palacio; en medio de polémicas fue nombrada en el poderoso Fondo Adaptación, la entidad encargada de la ejecución de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático y auxiliar a los damnificados de sus desastres ambientales. Pero ahora se convirtió en otra protagonista del “fuego amigo” tras revelar líos de la sede del poder.