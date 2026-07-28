Asociación Colombiana de Psiquiatría pide a Petro respetar la salud mental de Angie Rodríguez

Las denuncias de Angie Rodríguez generaron una profunda incomodidad en el presidente Gustavo Petro, quien arremetió contra ella al exponer un diagnóstico médico y usarlo como excusa para pedir al Ministerio de Hacienda que la declare insubsistente. Rodríguez ha ocupado puestos muy importantes en el mandato de Petro. Primero fue asesora del Ministerio de Salud y luego jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), es decir, la mano derecha en Palacio; en medio de polémicas fue nombrada en el poderoso Fondo Adaptación, la entidad encargada de la ejecución de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático y auxiliar a los damnificados de sus desastres ambientales. Pero ahora se convirtió en otra protagonista del “fuego amigo” tras revelar líos de la sede del poder.

Ayer, el jefe de Estado publicó un documento interno, una comunicación entre el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Hacienda, en el que se notificó una nueva incapacidad médica por psiquiatría de Rodríguez, por un plazo de 10 días; es decir, hasta que termine el gobierno. Luego le dijo “manipuladora” y se fue contra la prensa, como suele hacer. “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí (en la entrevista) se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica (sic). Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga”, escribió Petro en su cuenta de X, en el mensaje en que pide declararla insubsistente “por incompetente”. Al respecto, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) hizo un llamado urgente al país para que se respete la dignidad de las personas que padecen ansiedad y depresión, como es el caso de Rodríguez. “En el marco del debate público actual, observamos con preocupación la recurrencia de expresiones que utilizan la condición de salud mental, los diagnósticos psiquiátricos, el historial clínico o el estatus de ‘paciente psiquiátrico’ como herramientas para descalificar, invalidar o cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de las personas”, se lee en el comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que el estigma y la discriminación asociados a los trastornos mentales constituyen una de las principales barreras para acceder a la atención en salud mental. Se estima que alrededor del 70 % de las personas que requieren ayuda no la buscan debido a este motivo y al temor de ser señaladas por la sociedad.

La ACP recalcó que la historia clínica de una persona hace parte de su intimidad, independientemente de la enfermedad o el trastorno que padezca, y señaló que exponer o instrumentalizar su condición para menoscabar su credibilidad resulta inaceptable. Entérese: Nueva pelea entre Petro y Angie Rodríguez: la echó y reveló su historia clínica por negarse a mover $1 billón para El Niño

¿Por qué la Asociación Colombiana de Psiquiatría rechazó las declaraciones de Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez? La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) rechazó las declaraciones porque considera que utilizar la condición de salud mental de una persona para cuestionar su capacidad profesional o desacreditarla fomenta el estigma y la discriminación. La entidad recordó que tener un diagnóstico psiquiátrico no impide ejercer funciones laborales ni públicas. ¿Qué consecuencias tiene el estigma sobre la salud mental, según la OMS y la OPS? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el estigma y la discriminación son una de las principales barreras para que las personas busquen atención en salud mental. De acuerdo con los datos citados en la noticia, cerca del 70 % de quienes necesitan ayuda no la solicitan por temor a ser señalados. ¿Cuál es el conflicto entre Angie Rodríguez y el Gobierno por los recursos del Fondo Adaptación? El conflicto surgió porque Rodríguez denunció que se pretende trasladar alrededor de un billón de pesos del Fondo Adaptación para destinarlos a otras necesidades, entre ellas la atención del fenómeno de El Niño. La funcionaria aseguró que no fue consultada sobre esa decisión y manifestó que no permitirá que se concrete. ¿Qué respondió Angie Rodríguez a los señalamientos sobre su salud mental? Rodríguez sostuvo que un problema de salud mental no invalida a una persona para desempeñar sus funciones profesionales. También afirmó que el presidente conocía su condición y aseguró que fue él quien la llevó a sufrir ansiedad y depresión.

Para Rodríguez, el presidente Gustavo Petro es su “mayor victimario” y el responsable de que sienta “temor” por lo que pueda ocurrirles a ella y a su hijo de 15 años, según expresó esta mañana en una entrevista con Blu Radio. La directora del Fondo Adaptación agregó que Petro conocía su condición de salud mental, pues fue él mismo —con sus acciones— quien la llevó a sufrir ansiedad y depresión”. “Un problema de nivel psiquiátrico no invalida profesionalmente a las personas. Creo que la persona que más necesita ayuda en estos momentos en ese ámbito es él, porque su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para que me hubiera mantenido en el cargo o para haber sido su directora durante tanto tiempo si, según él, ‘yo no era competente’”, dijo. Lea más: “Juliana Guerrero actuaba como ama y señora”: las nuevas quejas de Angie Rodríguez y la controversia entre Petro y De la Espriella por su futuro Rodríguez aseguró que Petro habría hecho comentarios sobre su aspecto físico, e intentó compararla con Juliana Guerrero, la misma funcionaria a la que ella señaló por el poder que “ejerce dentro del Gobierno”. Totalmente afligida y entre lágrimas, la funcionaria expresó al medio citado que teme por su vida y que sus declaraciones puedan exponer tanto a ella como a su familia.

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