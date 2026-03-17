¿La plata no le alcanza? Estas son las deudas que debería revisar ya para oxigenar su bolsillo

En muchos hogares del Valle de Aburrá y de Colombia, la preocupación no es dejar de pagar, sino algo más silencioso, pues cada vez alcanza menos la plata. Y es que la quincena se acorta, los gastos fijos pesan más y cualquier imprevisto obliga a mover cuentas. Ese es el punto de partida de un reciente análisis de la firma Crowe Co, que pone el foco en las deudas que, sin caer en mora, ya están presionando el día a día de las familias. El momento no es menor. Con la tasa del Banco de la República en 10,25% y una nueva decisión programada para el 31 de marzo, el crédito sigue siendo costoso. A eso se suma un interés bancario para consumo de 17,01% efectivo anual y una inflación de 5,29%, un combo que, en la práctica, encarece cualquier deuda y reduce el margen del ingreso mensual. Le puede interesar: Precio de la carne de cerdo baja 3,90%, mientras que la de res sube en Colombia: así impacta el bolsillo

Más que cuánto debe, el problema es qué deuda pesa más

Más allá del monto total que se debe, el informe insiste en algo más útil: identificar cuál obligación está drenando más rápido el presupuesto.

Estas son cinco que hoy deberían revisarse con lupa:

La primera es la tarjeta de crédito cuando pagar el mínimo ya se volvió rutina. Aunque da un alivio inmediato, en realidad prolonga la deuda, porque la mayor parte del pago se va en intereses. La alerta aparece cuando el saldo casi no baja y, peor aún, cuando la tarjeta empieza a usarse para gastos básicos como mercado o transporte. En segundo lugar están los créditos de consumo que se tomaron para salir de un apuro. Muchas veces cumplen su función en el corto plazo, pero terminan convirtiéndose en una carga fija que reduce el margen para vivir tranquilo. La clave es medir cuánto espacio queda después de pagar la cuota, no solo si se logra cubrir. También entran en revisión las refinanciaciones que, aunque reducen la cuota mensual, pueden aumentar el costo total de la deuda. El informe advierte que no basta con fijarse en el alivio inmediato: hay que evaluar plazos, tasas y costos adicionales. Con un posible cambio en tasas a la vista, no todas las renegociaciones resultan convenientes. Lea más: Repunte de la inflación en enero afectó más a los vulnerables y la clase media en Colombia, ¿por el salario mínimo?

Las fugas silenciosas del presupuesto familiar