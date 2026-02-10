Repunte de la inflación en enero afectó más a los vulnerables y la clase media en Colombia, ¿por el salario mínimo?

El repunte del dato de inflación para enero de 2026 tuvo un impacto más fuerte sobre los hogares vulnerables y de clase media, según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Dane. Aunque la variación de la inflación mensual fue de 1,18% y la variación anual llegó a 5,35%, el detalle de las cifras muestra que los mayores incrementos se concentraron en los segmentos bajos e intermedios de la población colombiana. Este comportamiento volvió a encender el debate económico sobre los efectos del aumento del salario mínimo en el costo de vida, especialmente en los primeros meses del año, cuando muchos ajustes de precios se trasladan con mayor rapidez al consumo cotidiano. Puede leer más: Costo de vida y desempleo, las principales preocupaciones del bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026

Hogares vulnerables y clase media, los más afectados en enero de 2026

Al analizar la inflación mensual por nivel de ingresos, los hogares pobres registraron una variación de 1,15%. Sin embargo, los hogares vulnerables fueron los más golpeados, con un incremento de 1,26%, el más alto entre todos los grupos. La clase media también estuvo por encima del promedio nacional, con una inflación mensual de 1,22%. En contraste, los hogares de ingresos altos presentaron un aumento de 1,03%, el menor entre los segmentos observados. Según los expertos, estas cifras evidencian que el arranque del año fue particularmente exigente para quienes tienen menor margen de maniobra en su presupuesto mensual y dependen en mayor medida de bienes y servicios de consumo frecuente.

Siga leyendo: Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso En la comparación anual, la inflación alcanzó 5,13% en los hogares pobres, 5,18% en los vulnerables y 5,37% en la clase media. Los hogares de ingresos altos, aunque tuvieron un menor aumento mensual en enero, registraron la inflación anual más elevada, con 5,45%, incluso por encima del promedio nacional. Esto indica que, en el acumulado de 12 meses, la presión inflacionaria ha sido significativa para todos los segmentos de la población, aunque con dinámicas distintas entre el corto y el largo plazo.

Por qué vulnerables y clase media sienten más el golpe

Los hogares vulnerables, aquellos que tienen acceso a la canasta básica pero con una probabilidad superior al 10% de volver a caer en pobreza, y la clase media, que cuenta con mayor estabilidad pero no está blindada frente a choques de ingreso, fueron los más afectados en enero. Estos grupos destinan una mayor proporción de su gasto a alimentos, transporte y servicios básicos, lo que amplifica el impacto de los aumentos concentrados a comienzos de año. En cambio, los hogares de ingresos altos, con mayor seguridad económica y diversificación del consumo, muestran una mayor capacidad para absorber los incrementos de precios en el corto plazo.

Desde el análisis económico, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, aseguró, a El Tiempo que el comportamiento inflacionario de enero confirma los efectos anticipados tras el aumento del salario mínimo. “Tal como habíamos anticipado, el incremento desproporcionado del salario mínimo iba a terminar siendo un tiro al pie, en la medida en que, en vez de aumentar los ingresos, va a reducir la capacidad adquisitiva de los hogares, en particular de los más vulnerables”, afirmó. Pabón explicó que el impacto no se limita a enero. A su juicio, los efectos sobre los costos de los servicios y los precios regulados se sentirán con mayor fuerza en febrero y marzo, cuando el traslado del ajuste salarial será más evidente.