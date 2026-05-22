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¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia? Propuesta de Fenalco busca mover la fecha

El Día del Padre se celebra normalmente el tercer domingo del mes de junio; sin embargo, ya hay una iniciativa para que este cambie en el presente año.

  • El Día del Padre está estimado para el tercer domingo del mes de junio; sin embargo, se plantea una iniciativa para anticiparse a ese día en este 2026. Foto: EL COLOMBIANO
    El Día del Padre está estimado para el tercer domingo del mes de junio; sin embargo, se plantea una iniciativa para anticiparse a ese día en este 2026. Foto: EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Así como el mes de mayo es dedicado a las madres, el mes de junio va dirigido a la celebración de aquellos hombres que, desde su rol de padres, entregan lo mejor de sí para criar a sus hijos. Su fecha especial en Colombia es el tercer domingo del sexto mes del año.

El origen de esta fecha data de una historia estadounidense en el año 1910, donde Sonora Smart Dodd buscaba rendirle homenaje a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil que en solitario asumió la crianza de 6 hijos tras fallecer su esposa.

Lea también: Soñar con ser papá y prepararse para eso

Según registros de historiadores, la propuesta inicial fue el 5 de junio, que coincidía con el cumpleaños de aquel veterano de la guerra; sin embargo, las cuestiones logísticas de iglesias locales en Washington hicieron que esta se moviera para el 19 de junio de 1910.

Con el paso del tiempo, la fecha tomó fuerza en Estados Unidos hasta el punto de que, en 1972, el mandatario Richard Nixon convirtió en ley la celebración del Día del Padre el tercer domingo del mes de junio.

Asimismo, Colombia y varios países de América Latina adoptaron esta celebración, haciendo que ya sea una costumbre que el tercer domingo del sexto mes sea dedicado a aquellos progenitores.

Debido a eso, si se mira el calendario para el 2026, la fecha del Día del Padre está para el 21 de junio, que coincide con un evento político trascendental en el país: la segunda vuelta presidencial.

En caso de cumplirse esta instancia en el mapa electoral, algo que es probable según lo estimado por varias encuestas de intención de voto, la atención estaría dedicada a quién asumirá las riendas en el país y no a la celebración dedicada a los padres. Además, en esas jornadas electorales se suelen tomar algunas medidas en contra de las aglomeraciones y el consumo de licor.

Por eso, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, ha propuesto un concepto llamado “El Día del Padre rueda el 14”, que busca que, más que hacer un traslado oficial de la fecha, los colombianos se anticipen a la celebración el fin de semana anterior a lo estimado.

Con esta iniciativa, Fenalco plantea que el fin de semana del 14 de junio comerciantes, restaurantes, centros comerciales, marcas y diferentes sectores económicos ejecuten promociones, experiencias y actividades para homenajear a los padres.

El Día del Padre es un sector beneficioso para el comercio, pues justamente el año pasado esta celebración superó en la facturación al Día de la Madre alcanzando los 617 mil millones de pesos.

Siga leyendo: Estos son los regalos que no quieren los padres para celebrar su día

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