Precios de los diamantes pulidos cayeron un 40% en todo el mundo: mercado se inclina por los de laboratorio, ¿por qué?

La industria diamantífera está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia, puesto que en los últimos años, el precio minorista de los diamantes pulidos ha caído cerca de 40%, impulsado por la acogida que están teniendo las piedras creadas en laboratorio, cuyo valor de mercado ha aumentado más de 60% desde 2022.
Para hacerse una idea, esta industria, que demanda menos trabajo y evita muchos de los riesgos asociados a la minería tradicional, ya alcanzó un valor de US$29.500 millones el año pasado y, según cálculos del sector, podría crecer hasta US$91.900 millones hacia 2034.
Las razones detrás de este fenómeno se explican en el estudio 2026 Real Weddings Study, el cual revela que los diamantes fabricados en laboratorio son hasta 70% más económicos que los extraídos de minas.
Además, el estudio evidenció que, en mercados de alta demanda como Estados Unidos, el panorama comercial ha cambiado de forma drástica: las gemas cultivadas en laboratorio ya representan el 61% de las ventas de anillos de compromiso.
Y es que, de acuerdo con expertos de la industria consultados por BBC News, “estos diamantes elaborados en fábricas, producidos a partir de carbón cristalizado, son química y físicamente idénticos a los que se extraen de las minas”, pero con la ventaja logística y económica de que pueden producirse en instalaciones industriales de países como China o India mediante tecnologías especializadas, como la alta presión y alta temperatura (HPHT) o la deposición química de vapor (CVD).
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