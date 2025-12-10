¡Pilas! Dian va por más de 57.000 morosos: esta es la última opción para evitar embargos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que este 11 de diciembre llevará a cabo la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’ de 2025, una jornada diseñada para ofrecer soluciones rápidas y acompañamiento a los 57.305 contribuyentes morosos que hoy acumulan deudas por $5,7 billones.
El objetivo es que las personas con obligaciones pendientes puedan ponerse al día antes de que sus procesos avancen hacia embargos, remates u otras medidas de cobro, especialmente en impuestos como IVA, retención en la fuente, consumo y renta.
Puede leer: Dian visitará más de 14.000 locales y establecimientos comerciales durante el Black Friday: esta sería la razón