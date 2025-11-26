Dian visitará más de 14.000 locales y establecimientos comerciales durante el Black Friday: esta sería la razón

3.500 funcionarios de la Dian visitarán más de 14.000 locales y establecimientos comerciales en diferentes ciudades del país, durante la jornada del Black Friday y todos los Black Days, para la correcta expedición de la factura electrónica y combatir prácticas que afectan el comercio formal.
Como parte de esta estrategia, la entidad también envió más de 875.000 comunicaciones a facturadores de diferentes sectores económicos que incrementan sus ventas durante la época de fin de año, para recordarles la obligación de expedir este documento con el cumplimiento de los requisitos legales.
A esto se suma el envío de 630.000 extractos con indicadores detallados sobre la cantidad de facturas generadas por las ventas y compras durante octubre, así como los indicadores de facturación del último trimestre.