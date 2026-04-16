Solo 8% de los “duros” de empresas mineras aprueba manejo del sector en el Gobierno Petro

La minería en Colombia atraviesa una paradoja: mientras su desempeño alcanza las mejores calificaciones en una década, la relación con el Gobierno Nacional se deteriora de forma significativa.
Así lo reveló la Brújula Minera 2026, elaborada por Arteaga Latam en alianza con la Asociación Colombiana de Minería (ACM). El informe recoge la opinión de 273 directivos del sector y 269 autoridades de gobierno, entre el 26 de febrero y el 4 de abril de 2026.
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Los resultados muestran avances contundentes en varios frentes. El 87% de las autoridades gubernamentales destaca el compromiso ambiental de las empresas, el 93% valora su gestión en derechos humanos y el 81% reconoce el cumplimiento de las reglas.
Además, la satisfacción con el cumplimiento normativo alcanzó el 45%, el nivel más alto en 10 años, frente al 14% registrado en 2015. En desarrollo territorial, el indicador también marcó récord, con un 51% de aprobación en 2026, duplicando el 25% observado en 2020.
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