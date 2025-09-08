Dólar sigue cediendo en Colombia y cierra este lunes por debajo de los $3.950

En Colombia, la negociación del dólar cerró la jornada a la baja en $3.945,42, lo que representó una caída de $15,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.960,94. Además, la divisa registró al final de la jornada un precio mínimo de $3.938,72 y un máximo de $3.959,90 con 1.444 transacciones por un monto de US$1.039 millones.
A una hora después de la apertura, la caída llega a $16,13 frente a la TRM y la divisa se negocia en un promedio de $3.944. Desde el 15 de julio de este año, la moneda estadounidense no rondaba este valor. Por otro lado, el peso colombiano abrió la jornada ganando 0,30% en la canasta de las emergentes. A esta hora, es la sexta más revaluada.