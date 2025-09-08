Un muerto y por lo menos 20 personas atrapadas en derrumbe en mina de oro artesanal en Tolima

Un muerto, al parecer una mujer, y unas 20 personas atrapadas, deja hasta el momento un derrumbe en una mina de oro artesanal ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en el departamento de Tolima.
La emergencia se presentó sobre las 3:00 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, en la mina La Granja, de la vereda El Piso Anape, a unos 15 minutos del casco urbano de Ataco, sur del departamento.