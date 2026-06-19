Dólar por debajo de los 3.500 y euro a $3.900 impulsan vacaciones de junio

Junio reúne dos momentos clave para las finanzas de los colombianos: el inicio de las vacaciones de mitad de año y el pago de la prima de servicios. Para quienes están pensando en viajar a Estados Unidos o Europa, el panorama cambiario ofrece una oportunidad poco frecuente. El dólar se mantiene por debajo de los $3.500 y ronda los $3.460, mientras que el euro cayó de la barrera de los $4.000 y se ubica cerca de los $3.900. Se trata de niveles que no se observaban desde hace varios años y que favorecen a quienes planean gastar en monedas extranjeras. Entérese; Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia La caída de ambas divisas coincide con un período de fortalecimiento del peso colombiano. De hecho, la moneda nacional acaba de registrar su mayor revaluación frente al dólar en la última década y se convirtió en la divisa emergente con mejor desempeño en el último año, al acumular una apreciación de 18,2%.

¿Qué factores explican la fortaleza del peso colombiano?

Según los analistas, detrás de este comportamiento existe una combinación de factores internacionales y locales que han incrementado el atractivo del peso colombiano para los inversionistas. En el escenario externo, el dólar atraviesa un período de debilidad global. A esto se suma la decisión más reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que mantuvo sus tasas de interés entre 3,5% y 3,75%, contribuyendo a reducir la presión alcista sobre la moneda estadounidense. En el ámbito local, los inversionistas han mostrado un creciente interés por los activos colombianos. Este fenómeno tomó fuerza después de los resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que resultó vencedor el candidato de derecha, Abelardo De La Espriella.

Los mercados han interpretado ese resultado como una señal favorable para la inversión privada y para la implementación de políticas consideradas más cercanas al mercado. Esa expectativa ha impulsado la entrada de capitales y fortalecido la demanda por pesos colombianos. No obstante, los expertos advierten que aún falta comprobar si esas expectativas podrán materializarse en caso de una eventual victoria electoral definitiva y si las políticas económicas futuras logran generar el ambiente favorable que hoy descuentan los inversionistas.

¿Por qué también cayó el euro?

La fortaleza del peso frente al dólar tiene efectos sobre otras monedas internacionales. Debido a que el dólar es la principal referencia en los mercados cambiarios mundiales, cuando el peso colombiano gana valor frente a la divisa estadounidense, otras monedas también suelen abaratarse en el mercado local. Ese ha sido el caso del euro, que volvió a ubicarse por debajo de los $4.000, una cotización que no se veía desde abril de 2022. Incluso, niveles inferiores a $3.900 no se registraban desde 2020, cuando la moneda europea oscilaba entre $3.500 y $3.850. Para los viajeros, esto significa que destinos europeos y estadounidenses resultan hoy más accesibles desde el punto de vista cambiario, especialmente para quienes recibirán recursos adicionales por concepto de prima de servicios.

¿Cómo se compara el peso colombiano con otras monedas emergentes?