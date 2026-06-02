Gobierno absorbe uno de cada dos pesos del ahorro nacional y presiona la inversión privada, alertó informe de Bancolombia

Mientras millones de colombianos continúan ahorrando a través de fondos de pensiones, CDT, cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, una parte cada vez más grande de esos recursos está terminando en manos del Estado. Según un reciente informe semanal de Radar Bancolombia, Cuando lo público restringe lo privado: ¿a dónde se está yendo el ahorro de la economía?, durante los últimos tres años uno de cada dos pesos del ahorro nacional se ha destinado a financiar el déficit fiscal del Gobierno, una tendencia que está reduciendo la liquidez para empresas y hogares y limitando la inversión privada.

La entidad advierte que el problema no es que el país esté ahorrando menos. Por el contrario, el ahorro interno se ha mantenido relativamente estable en niveles cercanos al 13,6% del PIB desde la pandemia. Lo que cambió fue el destino de esos recursos. Mientras en 2023 cerca del 32% del ahorro nacional terminaba financiando al Gobierno, para 2026 esa proporción ya se ubica alrededor del 50%, reflejando la creciente necesidad de recursos para cubrir los déficits fiscales. Le puede interesar: Gasto público ya pesa más que la inversión en el PIB de Colombia, un hecho inédito

El ahorro se mantiene, pero la inversión pierde oxígeno

El análisis de Bancolombia muestra que el creciente apetito del Gobierno por recursos ha generado un fenómeno conocido por los economistas como “desplazamiento” o crowding out: el Estado absorbe una parte importante del ahorro disponible y deja menos recursos para financiar proyectos privados. La consecuencia ya se refleja en la economía. Actualmente, la inversión en Colombia se ubica alrededor del 16% del PIB, un nivel considerablemente inferior a los registros observados antes de la pandemia y que, según el banco, dificulta alcanzar tasas de crecimiento económico más robustas y sostenibles. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Las empresas y los hogares colombianos continúan atravesando restricciones crecientes de liquidez”, señala el informe, que atribuye esta situación a las necesidades de financiamiento del sector público.

El déficit fiscal está detrás del fenómeno

Bancolombia explica que el cambio en el destino del ahorro está directamente relacionado con el comportamiento de las finanzas públicas. Entre 2022 y 2025, el déficit fiscal del Gobierno Nacional se ubicó cerca del 5,6% del PIB, muy por encima del promedio de aproximadamente 3% del PIB que registraba el país antes de la pandemia. Para cubrir esa brecha, el Gobierno ha tenido que acudir con mayor frecuencia al mercado de deuda. En otras palabras, una porción creciente del ahorro de los colombianos se está utilizando para comprar títulos de deuda pública (TES) y financiar las necesidades de caja del Estado. Lea más: Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia

Las tasas de interés también están sintiendo el impacto

El informe señala que las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno han contribuido a elevar el costo del dinero. Durante 2026, las tasas de los TES han aumentado cerca de 140 puntos básicos, mientras que el rendimiento de los bonos de deuda pública a 10 años ha promediado el 13,2%, niveles que han hecho más atractiva la inversión en deuda pública frente a otras alternativas del sector privado. Este fenómeno ha llevado a que inversionistas institucionales incrementen de forma significativa sus compras de TES. Solo entre enero y mayo de este año, los fondos de pensiones y cesantías acumularon compras por $17,7 billones, seguidos por carteras colectivas y fondos administrados con $9,4 billones, compañías de seguros con $6,6 billones, bancos comerciales con $4,7 billones e inversionistas extranjeros con $1,9 billones. En total, las compras netas alcanzaron $38,5 billones.

Los bancos también están prestando más al Estado

Uno de los datos que más llamó la atención del informe tiene que ver con la composición de los activos del sistema financiero. Desde 2022, la participación de las inversiones en deuda pública dentro de los activos de los bancos aumentó 2,1 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 23,3% del total. En contraste, la cartera de crédito redujo su participación en 1,5 puntos porcentuales, ubicándose en 62,4% de los activos. Esto significa que una parte de los recursos que antes terminaban financiando créditos para hogares y empresas ahora está concentrándose en instrumentos de deuda pública.

El ahorro extranjero también está llegando al Gobierno

La tendencia no se limita al ahorro local, pues según Bancolombia, desde 2025 una porción creciente del ahorro proveniente del exterior también ha terminado financiando al sector público colombiano. El año pasado, las entradas brutas de capital extranjero representaron 7% del PIB, pero 2,8 puntos porcentuales correspondieron directamente a inversiones en deuda pública del Gobierno.

Mientras tanto, el acceso del sector privado a esos recursos internacionales se ha reducido significativamente. De acuerdo con los cálculos de la entidad, los flujos externos disponibles para financiar empresas privadas pasaron de representar 7,8% del PIB en 2022 a apenas 4,2% del PIB en la actualidad. Además, durante 2025 el Gobierno obtuvo recursos externos por más de US$10.700 millones mediante emisiones de bonos en dólares y euros, reforzando su capacidad para captar ahorro internacional. Conozca también: Hacer “match” cuesta plata: Apps de citas ya se meten en los gasto hormiga de colombianos

El reto: liberar recursos para crecer