Gobierno absorbe uno de cada dos pesos del ahorro nacional y presiona la inversión privada, alertó informe de Bancolombia

Mientras millones de colombianos continúan ahorrando a través de fondos de pensiones, CDT, cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, una parte cada vez más grande de esos recursos está terminando en manos del Estado.
Según un reciente informe semanal de Radar Bancolombia, Cuando lo público restringe lo privado: ¿a dónde se está yendo el ahorro de la economía?, durante los últimos tres años uno de cada dos pesos del ahorro nacional se ha destinado a financiar el déficit fiscal del Gobierno, una tendencia que está reduciendo la liquidez para empresas y hogares y limitando la inversión privada.