Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia

A comienzos de 2026, el presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica para atender la crisis ambiental en Córdoba, azotada por lluvias y desbordamientos. El mecanismo central era un impuesto al patrimonio para las entidades financieras, uno que habría sido de los más altos del mundo si se hubiera aplicado en su versión original. Además, Petro a lo largo de su gobierno no se ha caracterizado por ser un amigo cercano de “los banqueros”; por el contrario, su discurso político ha señalado en varias oportunidades a este sector desde diferentes aristas. La presión del gremio bancario funcionó, ya que Asobancaria negoció con el Gobierno y el gravamen fue reemplazado por compromisos de financiación y alivios para los damnificados del norte del país. Pero el alivio llegó tarde para los estados financieros del primer trimestre. Mientras la Corte Constitucional se pronunciaba sobre la legalidad de la medida, los bancos tuvieron que constituir provisiones contables por el valor del impuesto. Eso golpeó sus utilidades de manera directa e inmediata. Siga leyendo: Gobierno Petro no logró la meta de recaudo por impuesto al patrimonio en la emergencia Así las cosas, la tendencia de contracción se repite de manera generalizada entre las diferentes entidades que componen el sistema bancario nacional. Por ejemplo, Bancolombia registró sus peores utilidades en cinco años; las ganancias de Davivienda disminuyeron en 43,5%; y el Grupo Aval percibió un impacto de $210.000 millones en sus resultados. Si bien los bancos cumplen y superan la solvencia exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y estos datos trimestrales no afectan su operación a largo plazo, la decisión del Ejecutivo sí logró resquebrajar sus balances corporativos en el arranque de este año.

El impuesto al patrimonio de Petro hundió las utilidades de Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval en el primer trimestre de 2026.

Bancolombia: las peores ganancias en cinco años

Bancolombia, el banco más grande del país cerró los dos primeros meses de 2026 con utilidades de $525.497 millones, la cifra más baja en media década. Luego, en el primer trimestre completo, su holding, el Grupo Cibest, reportó ganancias de $1,5 billones, un descenso del 16% frente al mismo periodo del año anterior. Pese al golpe, la entidad señaló que el desempeño operativo se mantiene sólido y que los indicadores financieros siguen alineados con la evolución del negocio. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo, destacó el avance de la estrategia de integración regional, con cerca de 33 millones de clientes en Colombia y Centroamérica. “Más allá de estos efectos, el desempeño operativo de Bancolombia se mantiene sólido, con indicadores financieros consistentes y alineados con la evolución del negocio”. Asimismo, los activos del Grupo Cibest crecieron 6,9% interanual hasta los $389,1 billones; la cartera sumó $261,8 billones con una expansión del 6,5%; y los depósitos de los clientes subieron 10,4% hasta los $271,7 billones entre enero y marzo de 2026. El Grupo también destacó sus apuestas de inversión para los usuarios. Wenia ofrece activos digitales, incluido el Usdw con paridad 1:1 frente al dólar. Nequi permite comprar y vender dólares digitales desde la aplicación. Y Cibest Capital es la plataforma para inversiones en mercados globales. Puede leer: Bancos en Colombia ganan $1,7 billones a febrero de 2026: solo cuatro entidades reportan pérdidas

Davivienda: utilidades a la mitad por el gravamen de Petro

Davivienda reveló que su utilidad neta en el primer trimestre de 2026 fue de $283.000 millones, una caída del 45,3% frente al cierre de 2025. El banco del Grupo Bolívar le atribuyó directamente este descenso al gravamen del Gobierno Petro y al efecto base del trimestre anterior, donde se registró un ingreso no recurrente por la integración de Scotiabank. Sin el efecto del gravamen, la rentabilidad sobre el patrimonio (Roae) habría sido de 10,70%. Con él, quedó en 9,52%. Hay, sin embargo, un dato que muestra la marcha del negocio en su parte más estructural. La cartera bruta del banco llegó a $174,2 billones, con un crecimiento anual del 21,3%, jalado por las carteras comercial y de vivienda. Davivienda cerró el trimestre con presencia en seis países, más de 26 millones de clientes y 677 oficinas. Asimismo, Davivienda Group reportó una utilidad de $305.000 millones, un desplome del 68,4% frente al cuarto trimestre de 2025, cuando las ganancias alcanzaron $964.000 millones. Parte de esa diferencia se explica porque en el trimestre anterior se reconocieron $575.000 millones por la adquisición de las operaciones de Scotiabank, un ingreso extraordinario que no se repitió. El Roae del holding se ubicó en 8,39%. Sin el efecto del impuesto, habría llegado al 10,72%. La cartera bruta consolidada cerró en $202,3 billones, con un avance del 1,8% en el trimestre. Y la calidad de la cartera mejoró, ya que el indicador de mora mayor a 90 días bajó 10 puntos básicos hasta el 3,65%, mientras la cobertura subió 459 puntos básicos para cerrar en 103,8%. Siga leyendo: ¿Por qué ahora Aval y Davivienda ‘pelean’ en negocio de arenas y estadios? Estas son las millonarias cifras

Grupo Aval: $210.000 millones menos en ganancias

El conglomerado financiero más grande del país también sintió el peso del gravamen, por eso, Grupo Aval reportó una utilidad neta atribuible de $336.000 millones en el primer trimestre de 2026, una caída del 6,9% frente al mismo periodo de 2025. El impuesto al patrimonio generó $312.000 millones en gastos operacionales y borró $210.000 millones de las ganancias. Sin ese efecto, las utilidades habrían sido de $546.000 millones. María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo, reconoció durante la llamada con inversionistas que el nuevo ciclo de ajuste monetario y el incremento en los costos de fondeo siguen presionando los márgenes. Al mismo tiempo, destacó mejoras en la calidad de cartera, el costo de riesgo y la eficiencia operativa. Uno de los movimientos más relevantes del trimestre fue la venta del 99,57% de MFG, la matriz de Multibank Panamá, por parte de Banco de Bogotá. La operación fortalece la posición de capital del banco y le permite concentrarse en su crecimiento local. Además, avanza la compra del negocio de banca personal de Itaú. La operación incorporaría $3,3 billones en cartera de consumo, $3,2 billones en cartera hipotecaria y cerca de 277.000 nuevos clientes. Con eso, Banco de Bogotá busca consolidarse como uno de los grandes jugadores de la banca minorista en Colombia. Lea aquí: Los Sarmiento consolidan cúpula de exministros en Grupo Aval tras llegada de Juan Carlos Echeverry al Banco de Bogotá

El recaudo del Gobierno: lejos de la meta