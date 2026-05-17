Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia

A comienzos de 2026, el presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica para atender la crisis ambiental en Córdoba, azotada por lluvias y desbordamientos. El mecanismo central era un impuesto al patrimonio para las entidades financieras, uno que habría sido de los más altos del mundo si se hubiera aplicado en su versión original.
Además, Petro a lo largo de su gobierno no se ha caracterizado por ser un amigo cercano de “los banqueros”; por el contrario, su discurso político ha señalado en varias oportunidades a este sector desde diferentes aristas.
La presión del gremio bancario funcionó, ya que Asobancaria negoció con el Gobierno y el gravamen fue reemplazado por compromisos de financiación y alivios para los damnificados del norte del país. Pero el alivio llegó tarde para los estados financieros del primer trimestre.
Mientras la Corte Constitucional se pronunciaba sobre la legalidad de la medida, los bancos tuvieron que constituir provisiones contables por el valor del impuesto. Eso golpeó sus utilidades de manera directa e inmediata.
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Así las cosas, la tendencia de contracción se repite de manera generalizada entre las diferentes entidades que componen el sistema bancario nacional. Por ejemplo, Bancolombia registró sus peores utilidades en cinco años; las ganancias de Davivienda disminuyeron en 43,5%; y el Grupo Aval percibió un impacto de $210.000 millones en sus resultados.
Si bien los bancos cumplen y superan la solvencia exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y estos datos trimestrales no afectan su operación a largo plazo, la decisión del Ejecutivo sí logró resquebrajar sus balances corporativos en el arranque de este año.