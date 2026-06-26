Secretario del Tesoro de EE. UU. asegura que una “nueva Venezuela” volverá al sistema del dólar

Venezuela volvió a ocupar un lugar central en el debate económico internacional luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que una eventual “nueva Venezuela” se reincorporará plenamente al sistema financiero internacional basado en el dólar, como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer el papel global de la moneda estadounidense. Durante una entrevista concedida al canal CNBC, el funcionario afirmó que el dólar volverá a convertirse en el eje del comercio venezolano, después de años en los que las sanciones económicas obligaron al país sudamericano a buscar mecanismos alternativos para comercializar su petróleo y realizar transacciones internacionales. “La nueva Venezuela va a facturar en dólares. Están regresando al sistema del dólar”, afirmó Bessent, quien añadió que las restricciones financieras impuestas durante los últimos años llevaron a Caracas a vender petróleo con descuentos significativos, principalmente a China, sin recibir pagos directos en la moneda estadounidense.

Las declaraciones del jefe del Tesoro estadounidense sugieren un eventual cambio de rumbo en la relación económica entre Washington y Caracas, además de abrir el debate sobre el impacto que tendría una reintegración plena de Venezuela al sistema financiero dominado por el dólar. Le puede interesar: EE. UU. planea celebrar su Día de la Independencia en Venezuela con fuegos artificiales

La apuesta de Trump por fortalecer el dominio del dólar

Bessent explicó que el fortalecimiento del dólar constituye uno de los pilares económicos de la administración Trump y aseguró que otros países actualmente alejados del sistema financiero occidental, como Irán y Rusia, también podrían tener incentivos para reincorporarse a las transacciones internacionales basadas en la moneda estadounidense. Según el funcionario, el dominio global del dólar continúa siendo una herramienta estratégica para Estados Unidos, no solo desde el punto de vista financiero, sino también geopolítico. En el caso venezolano, el regreso al sistema del dólar implicaría abandonar gran parte de los mecanismos alternativos de pago utilizados durante los años de sanciones, incluyendo operaciones comerciales realizadas en yuanes, monedas locales o esquemas de intermediación. La posibilidad de una mayor integración financiera podría facilitar el acceso de Venezuela a mercados internacionales de capital, ampliar las oportunidades de inversión extranjera y mejorar las condiciones de financiamiento para sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería.

¿Qué implicaría para Venezuela volver al sistema del dólar?

Expertos económicos coinciden en que una reincorporación formal de Venezuela al sistema financiero basado en el dólar supondría una transformación estructural de su economía, con efectos sobre el comercio exterior, la inflación, las finanzas públicas y el poder adquisitivo de la población. Uno de los principales cambios se produciría en el sector petrolero. Actualmente, las sanciones y restricciones financieras han obligado a Venezuela a vender parte de su producción mediante esquemas que reducen significativamente sus ingresos. Un retorno al circuito financiero internacional permitiría a la estatal PDVSA y al Banco Central recibir pagos directos en dólares, fortaleciendo el flujo de divisas y las reservas internacionales. Además, la reintegración al sistema bancario internacional facilitaría operaciones como transferencias internacionales, emisión de cartas de crédito y acceso a financiamiento externo para empresas y entidades públicas. Desde el punto de vista monetario, una mayor dolarización formal podría contribuir a estabilizar los precios y reducir la volatilidad cambiaria que durante años alimentó la hiperinflación venezolana. Las empresas tendrían mayor capacidad para planificar inversiones y proyectar costos a largo plazo sin enfrentar continuas devaluaciones de la moneda local. Lea más: Trump invitó a De la Espriella a la Casa Blanca tras felicitarlo

Los riesgos de depender completamente del dólar

Sin embargo, los especialistas advierten que la adopción del dólar como principal eje monetario y comercial también implicaría costos importantes para la economía venezolana. Uno de ellos sería la pérdida de la autonomía monetaria. El Banco Central de Venezuela dejaría de contar con herramientas para emitir moneda propia y financiar déficits fiscales, obligando al Estado a mantener una disciplina presupuestaria más estricta. Asimismo, el país quedaría sujeto a las decisiones de política monetaria adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), independientemente de las necesidades específicas de la economía venezolana. Otro de los efectos potenciales sería el encarecimiento gradual del costo de vida medido en dólares. Aunque los salarios y pensiones podrían ganar estabilidad y poder adquisitivo real, los precios internos tenderían a acercarse a estándares internacionales, afectando la competitividad de sectores no petroleros y elevando los costos para consumidores y empresas.

Un cambio con implicaciones económicas y geopolíticas