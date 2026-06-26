Secretario del Tesoro de EE. UU. asegura que una “nueva Venezuela” volverá al sistema del dólar

Venezuela volvió a ocupar un lugar central en el debate económico internacional luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que una eventual “nueva Venezuela” se reincorporará plenamente al sistema financiero internacional basado en el dólar, como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer el papel global de la moneda estadounidense.
Durante una entrevista concedida al canal CNBC, el funcionario afirmó que el dólar volverá a convertirse en el eje del comercio venezolano, después de años en los que las sanciones económicas obligaron al país sudamericano a buscar mecanismos alternativos para comercializar su petróleo y realizar transacciones internacionales.
“La nueva Venezuela va a facturar en dólares. Están regresando al sistema del dólar”, afirmó Bessent, quien añadió que las restricciones financieras impuestas durante los últimos años llevaron a Caracas a vender petróleo con descuentos significativos, principalmente a China, sin recibir pagos directos en la moneda estadounidense.