Dólar abre en $3.430, ¿es el momento ideal para comprar divisas?

Durante las primeras horas de negociación de este jueves, el dólar mostró movimientos volátiles en el mercado cambiario colombiano. Este jueves, la divisa estadounidense se negocia en $3.430, un nivel que representa un incremento de $1,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, fijada en $3.428,32. En lo que va de la jornada se han realizado dos operaciones por un monto total de US$1 millón. El precio ha oscilado en un rango estrecho, con un mínimo y un máximo de $3.433. Le puede gustar: Precio del dólar cerró al alza y se mantuvo en niveles de enero de 2021 A pesar de este comportamiento contenido en el día, la moneda estadounidense ha registrado una valorización importante tanto en el último mes como en lo corrido del año. Tenga en cuenta que este artículo no representa, de ninguna manera, un consejo de inversión.

¿Por qué se ha apreciado el peso?

Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, indicó que el dólar ha venido depreciándose desde hace un par de meses y con mayor fuerza en las últimas semanas. Según el experto, este comportamiento responde en buena parte a flujos importantes de recursos que han llegado a la economía colombiana, asociados a pagos de impuestos y a necesidades del Gobierno. Reyes destaca que este movimiento ha ido en contravía de las tendencias globales del dólar a nivel global, lo que ha convertido al peso colombiano en una de las monedas más apreciadas en las últimas semanas. Para el economista, esta es una señal diferenciadora frente a otras divisas de la región. Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, anotó que la reciente apreciación del peso ha estado impulsada principalmente por el efecto positivo que generó en los mercados la elección de Abelardo De la Espriella. Sin embargo, advirtió que ese impulso podría perder fuerza en los próximos meses. “La tasa de cambio está siendo impulsado por un factor electoral que tiene fecha de vencimiento”, señaló. El ejecutivo agregó que el panorama internacional comienza a mostrar señales que podrían favorecer nuevamente al dólar. Entre ellas destacó el reciente sesgo de la Reserva Federal de Estados Unidos hacia posibles aumentos de tasas de interés, así como la incertidumbre alrededor de las negociaciones con Irán y el comportamiento futuro de los precios del petróleo, uno de los principales soportes de la moneda colombiana.

¿Es buen momento para comprar dólares?

De acuerdo con Reyes, este comportamiento diferenciado podría representar un punto atractivo de compra para quienes tienen obligaciones en la divisa estadounidense. El economista proyecta cierta estabilidad en el tipo de cambio durante los próximos meses. Sin embargo, advierte que existen factores fundamentales sin resolver en el corto plazo, como las primas de riesgo, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente.

Estos elementos, según su análisis, llevarían a una depreciación del peso colombiano en el mediano plazo, lo que reforzaría la idea de que los niveles actuales podrían ser un buen punto de entrada para quienes evalúan comprar dólares. Reyes no descarta que el peso colombiano toque niveles aún más apreciados, cercanos o incluso por debajo de los $3.400. No obstante, considera que el punto de entrada actual, en línea con los niveles de las últimas semanas, sigue siendo razonable. Por su parte, Rodrigo Lama considera razonable adquirir dólares en el rango actual de entre $3.400 y $3.450 para quienes tengan una necesidad real de la divisa en el corto o mediano plazo. “El dólar barato de hoy no está garantizado para mañana”, afirmó, al tiempo que recomendó realizar compras graduales en lugar de intentar anticipar los máximos o mínimos del mercado cambiario.

Si compro dólares hoy, ¿cuándo sería bueno venderlos?

Para Reyes, la respuesta depende directamente de la motivación de la compra. Quienes compran dólares con fines puramente especulativos podrían considerar vender cuando alcancen una rentabilidad cercana al 5%, en un plazo estimado de cinco a seis meses. En cambio, quienes destinan la compra a operaciones de más largo plazo podrían mantener la posición sin mayor urgencia por vender. El economista advierte que podrían presentarse presiones adicionales sobre el peso cuando el Banco de la República inicie recortes en las tasas de interés, hacia finales del próximo año. A esto se sumaría un mayor impulso en proyectos de inversión en Colombia que requieran productos importados, lo cual elevaría la demanda de divisas. Por eso, quienes puedan esperar más tiempo podrían acceder a un tipo de cambio más atractivo.

¿Conviene más comprar dólares o invertir en pesos colombianos?