Oro ilegal en Colombia ya iguala las exportaciones de café: mueve US$3.500 millones al año

Lejos de los reflectores que suelen concentrarse en el narcotráfico, el oro ilegal se ha consolidado como uno de los negocios criminales más rentables de Colombia. Una investigación del centro de estudios e incidencia Valor Público, de la Universidad EAFIT, estima que esta economía mueve cerca de US$3.500 millones al año, genera un valor agregado de alrededor de US$3.000 millones y ya representa el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Su tamaño es comparable al de las exportaciones de café y equivale a cerca de un tercio de la economía de la cocaína.
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El estudio señala que Colombia no cuenta con una estimación oficial sobre el tamaño de esta actividad ilegal. Por ello, los investigadores construyeron un cálculo a partir de información pública, utilizando datos de producción minera, comercio exterior e imágenes satelitales para dimensionar el impacto económico del oro extraído de manera ilegal.
Además del valor económico, la investigación concluye que esta actividad financia a grupos armados y permanece oculta dentro de la cadena formal de comercialización del oro. A diferencia de la cocaína, cuyos mayores ingresos se generan fuera del país, el dinero del oro ilegal permanece casi en su totalidad en Colombia.
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