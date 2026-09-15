El dólar baja y el viaje rinde más: estos son los destinos que salen más baratos desde Colombia

El dólar se viene moviendo alrededor de los $3.100 en los más recientes días y el peso colombiano mantiene una posición favorable frente a la divisa estadounidense, un escenario que puede aliviar el presupuesto de quienes planean viajar al exterior. Pero el beneficio no está únicamente en el tipo de cambio: en algunos destinos también han bajado los precios promedio de vuelos y hoteles frente al año pasado.
Los datos de Kayak muestran dónde están apareciendo esas oportunidades en las tarifas turísticas; esto permite identificar qué destinos pueden resultar más favorables para el bolsillo de un viajero colombiano.
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