Dólar abre al alza este jueves, pero analistas ven posible una caída a los $3.100

El dólar inició la jornada en $3.215, lo que representa un incremento de $8,14 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este jueves en $3.206,86.
Durante las primeras operaciones del mercado cambiario, la divisa registró un precio mínimo de $3.207 y alcanzó un máximo de $3.233, manteniéndose cerca de los niveles más bajos observados en los últimos meses.
Para Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, un dólar en $3.100 es un escenario posible, aunque no representa la proyección principal del mercado.
“Un dólar a $3.100 es alcanzable, pero no es el escenario base. En estos momentos vemos un precio del dólar muy descontado, pero con mucho momentum a la baja, que de llegar a mantenerse, el siguiente soporte se encontraría en los $3.100”, afirmó.
El analista sostuvo que el comportamiento reciente de la moneda estadounidense responde tanto a factores internos como internacionales, que han fortalecido al peso colombiano.