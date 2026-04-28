Remesas que entran al país aumentaron un 90% en seis años y superan la IED en 2026

Las remesas continúan consolidándose como la principal fuente de divisas de la economía colombiana y alcanzan nuevos máximos históricos. Solo en marzo, los envíos de dinero de colombianos en el exterior sumaron US$1.225,69 millones, el registro mensual más alto del que se tenga evidencia. En el acumulado de los primeros tres meses del año, las remesas alcanzaron US$3.346 millones, también un récord para un primer trimestre. Un año atrás, para el mismo periodo de 2025, estos flujos sumaban US$3.129 millones, lo que implica un crecimiento de 6,9%. Si la comparación se hace frente a 2020, cuando el acumulado del primer trimestre fue de US$1.791 millones, el aumento asciende a 86,8%. Le puede interesar: Remesas en Colombia no aflojan: 21 meses por encima de US$1.000 millones

Remesas, también superiores a IED en 2026

La lectura clave surge al contrastar estas cifras con la Inversión Extranjera Directa. Mientras las remesas llegan a US$3.346 millones en lo corrido del año, la IED apenas alcanza US$2.129 millones. En otras palabras, durante 2026 las remesas han sido 1,57 veces superiores a los flujos de IED. Este contraste resulta relevante porque la IED corresponde a capital que empresas o inversionistas destinan al país con vocación de permanencia, lo que genera empleo, transferencia de conocimiento y desarrollo productivo.

Las remesas, en cambio, son transferencias privadas enviadas por trabajadores migrantes a sus hogares, con un impacto más inmediato en el consumo que en la capacidad productiva de la economía. Es decir, mientras la IED puede generar empleo y desarrollo en el largo plazo, las remesas actúan principalmente como un dinamizador del consumo y del ingreso de los hogares en el corto plazo. Así lo explicó Felipe Cuadros, analista macroeconómico de Alianza Valores y Fiduciaria, quien señaló que “el nuevo máximo de remesas en el primer trimestre confirma que Colombia está entrando en una fase de mayor dependencia estructural de estos flujos”. “Por un lado, la mayor entrada de remesas actúa como un estabilizador externo: sostiene el consumo de los hogares, mejora la cuenta corriente y aporta divisas en momentos de estrés. Pero, por otro, aumenta la dependencia de ingresos que no están vinculados a la productividad interna de la economía”, explicó el analista. Lea más: Remesas superan a la inversión extranjera en Colombia por primera vez en 20 años

¿Qué tan sostenible es que la principal fuente de divisas sean las remesas?

Se trata de un flujo que depende de las condiciones laborales de los migrantes colombianos en el exterior, por lo que no puede considerarse un ingreso estructural. En esa línea, César Tamayo, decano de Economía de la Universidad Eafit, señaló que “es una fuente interesante de dólares, pero no por buenas razones. No quisiéramos que los colombianos tengan que salir a buscar futuro por fuera”. Añadió que estos flujos son relativamente estables mientras la economía global no enfrente grandes recesiones. Sin embargo, advirtió que representan un riesgo y pueden volverse inestables si el ciclo económico de EE. UU. y Europa se torna muy negativo, especialmente si sus mercados laborales se deterioran. Conozca también: Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025 El creciente peso de las remesas no responde a la casualidad. En buena medida obedece a la ola migratoria que experimentó el país entre 2022 y 2024. En ese periodo, cerca de 1,33 millones de ciudadanos abandonaron Colombia de forma definitiva, con un pico histórico en 2022, cuando se registraron 547.000 salidas netas. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que “tener más divisas puede ser una buena noticia para mitigar choques externos, pero no es positivo que esta mayor dependencia esté acompañada de un aumento en el número de personas que están fuera del país en busca de mejores condiciones laborales”.

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