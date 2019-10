¿Cómo será y qué medirá el censo económico del Dane?

Jaime Echeverri, vicepresidente de Planeación de la Cámara de Comercio de Medellín, sostuvo que “a ciencia cierta el país no sabe cuántas empresas tiene entre formales e informales, y también desconoce cuántas funcionan en las zonas rurales”.

Atribuye el fenómeno a que hay muchas fuentes capturando información: cámaras de comercio, otras ante el Ministerio de Agricultura o ante las diferentes superintendencias. “Las bases de información son dispersas con criterios distintos”, enfatiza Echeverri.

Oviedo explicó que el censo económico será una operación estadística que se realizará sobre el conjunto de unidades del sector productivo, para establecer sus características.

“Vamos a levantar información contable, de gestión humana, de innovación y productividad. Será una operación compleja porque vamos a tener que ir por el país a contar establecimientos económicos, incluso los informales, lo que nos permitirá recaudar información valiosa sobre cómo se hacen las cosas en estos contextos”, dijo el director.

Justamente, esta posibilidad es la que valoró Luis Fernando Mejía, director del Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo.

“Tendremos información de empresas que no se conocen mucho y entenderemos cuáles son sus procesos productivos, sus barreras de formalización y todo esto será un insumo importante para la formulación de las políticas públicas”, comenta Mejía.

Para Ernesto Rojas, exdirector del Dane, obtener una foto de la informalidad será un ejercicio difícil. “Aún la definición de informalidad no es muy clara. ¿Es un local abierto al público?, ¿no estar registrado para el pago de impuestos?, ¿es un negocio eventual o no continuo? Esta condición no es un asunto desastroso ni indeseable, por el contrario, hay que apoyarla para que se incorpore a la economía total no solo para pagar impuestos, sino para producir más”.

No obstante, reconoce que la estadística permitirá identificar las diferencias entre lo formal y lo informal, aunque en el segundo caso será todo un reto (ver Radiografía).

“Es importante tener unas medidas de lo que eso significa. La economía ha presionado la informalidad y, por ejemplo, buena parte de los servicios que antes ofrecían las compañías formales se han tercerizado en personas o individuos que no actúan como una empresa. Entonces, se quiere evitar, pero se está fomentando. Esos fenómenos se deberán analizar con los resultados”, afirmó Rojas en diálogo con EL COLOMBIANO.