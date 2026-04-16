Chile inició deportaciones masivas: colombianos son el mayor grupo en primer vuelo de expulsión

Chile inició este jueves un proceso de deportaciones masivas de migrantes en situación irregular, con un primer vuelo que incluyó a ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellos un número significativo de colombianos.
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La operación, anunciada por el presidente José Antonio Kast, marca el inicio de una política migratoria más estricta. El primer avión despegó en la mañana desde Santiago con 40 personas a bordo, de las cuales 19 eran colombianas, convirtiéndose en el grupo más numeroso dentro del operativo.
Además de los colombianos, el vuelo incluyó 17 ciudadanos bolivianos y 4 ecuatorianos. Según información oficial, varios de los deportados se encontraban en situación irregular y algunos contaban con antecedentes penales en territorio chileno.