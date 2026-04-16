Chile inició deportaciones masivas: colombianos son el mayor grupo en primer vuelo de expulsión

Chile inició este jueves un proceso de deportaciones masivas de migrantes en situación irregular, con un primer vuelo que incluyó a ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellos un número significativo de colombianos. Lea aquí: Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para devolver migrantes a sus países La operación, anunciada por el presidente José Antonio Kast, marca el inicio de una política migratoria más estricta. El primer avión despegó en la mañana desde Santiago con 40 personas a bordo, de las cuales 19 eran colombianas, convirtiéndose en el grupo más numeroso dentro del operativo. Además de los colombianos, el vuelo incluyó 17 ciudadanos bolivianos y 4 ecuatorianos. Según información oficial, varios de los deportados se encontraban en situación irregular y algunos contaban con antecedentes penales en territorio chileno.

El avión de la Fuerza Aérea realizó una primera escala en Arica, en el norte de Chile, donde descendieron los ciudadanos bolivianos para ser repatriados por vía terrestre. Posteriormente, la aeronave continuó su ruta hacia Ecuador y Colombia, donde serán entregados a las autoridades migratorias de cada país. El mandatario chileno había anticipado la medida en una intervención oficial, en la que aseguró que este sería “el primero de muchos” vuelos y operativos destinados a expulsar a migrantes que, según su gobierno, no deben permanecer en el país. “Vamos a sacar de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”, afirmó Kast, quien también señaló que en Chile habría más de 300.000 extranjeros en condición irregular, algunos de ellos vinculados al crimen organizado. El inicio de estas deportaciones se enmarca en una política más amplia de control migratorio que incluye medidas como el refuerzo de fronteras y la aceleración de expulsiones. Según el Gobierno, estas acciones buscan reducir los niveles de violencia y controlar el ingreso irregular de extranjeros.