Colombia podría sufrir por energía en el Mundial 2026; consumo subiría hasta 5%

Los colombianos que enciendan el televisor para ver a la Selección en el Mundial 2026, además de ver un partido, estarán sumando presión a un sistema eléctrico que ya opera con márgenes estrechos. Klik, plataforma de servicios energéticos, calcula que el consumo de energía en el país podría subir entre 4% y 5% durante los encuentros de Colombia en la próxima Copa del Mundo, un aumento puntual que coincidiría con una de las temporadas más exigentes para la red eléctrica nacional y la llegada del fenómeno de El Niño. La compañía construyó este cálculo a partir del análisis de datos históricos de consumo energético registrados en eventos deportivos de alta audiencia durante la última década, los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y la final de la Copa América 2024. La conclusión de la compañía es la misma en todos los casos, cuando Colombia juega, el país consume más electricidad. Lea más: Una hora de apagón por fenómeno de El Niño costaría hasta $204.000 millones

El consumo sube cuando Colombia juega

Durante los partidos de alto interés nacional, bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales, oficinas y plazas públicas incrementan su demanda eléctrica por el uso intensivo de pantallas, iluminación y sistemas de climatización. A eso se suma que muchos establecimientos extienden sus horarios de operación para las transmisiones, lo que concentra picos de consumo en franjas específicas del día, principalmente en horarios diurnos y de tarde. En los hogares ocurre algo similar, cuando el uso simultáneo de televisores, aires acondicionados y otros equipos electrónicos dispara la carga en momentos puntuales. El resultado es un pico de demanda breve pero intenso que presiona la red eléctrica en un momento en que el sistema ya viene ajustado. El CEO de Klik, Esteban Quintana, señaló a Portafolio que el país ya pasó por una situación parecida durante la Copa América 2024. La diferencia, dijo, está en el estado actual de los embalses. Hoy los reservorios están al 64% de su capacidad, cuando el sistema necesita al menos el 82% para aguantar el periodo seco sin tensiones. Ese margen faltante es el que preocupa a la industria energética. “Eventos de alto consumo como los partidos de Colombia generan picos de demanda que requieren una gestión estratégica del consumo. Hoy nos apoyamos en la tecnología y en la inteligencia artificial para anticiparnos a esos comportamientos, optimizar recursos y reducir impactos sobre la red eléctrica sin afectar la experiencia de las personas”, afirmó Quintana.

Un sistema eléctrico que ya cargaba problemas propios

El problema no empieza ni termina en el Mundial, ya que, según datos del operador XM, Colombia consumió en 2024 más de 82.000 gigavatios hora de energía, con un crecimiento anual de 2,3%, tendencia impulsada principalmente por el consumo residencial. Ese año hubo sequías. Las proyecciones oficiales apuntan a que la demanda crecería cerca de 3% en 2026, en línea con el aumento poblacional, el desarrollo económico y las altas temperaturas. Ese crecimiento, sin embargo, ocurre sobre una base frágil, debido a que, entre el 58% y el 70% de la electricidad en Colombia proviene de centrales hidroeléctricas, lo que hace al país dependiente de las lluvias. Durante 2024, los embalses llegaron a niveles inferiores al 30% por el fenómeno de El Niño, lo que encendió alertas sobre la capacidad del sistema para responder en condiciones críticas. La situación obligó al Gobierno a activar medidas de emergencia y puso en evidencia los límites de la infraestructura de generación. Las advertencias de expertos y gremios apuntan en la misma dirección, que Colombia podría enfrentar un déficit de energía firme en los próximos años. Proyecciones del sector indican un faltante cercano al 2% para 2026, que podría ampliarse progresivamente hacia el final de la década, según alertas de Acolgen. Ese déficit significa que en momentos de alta demanda, con olas de calor, eventos masivos o contingencias técnicas, el país podría no contar con suficiente energía disponible para atender a todos los usuarios al mismo tiempo. A eso se suma el retraso en proyectos de generación y la creciente dependencia de plantas térmicas alimentadas por gas, cuyos costos son más altos y cuya disponibilidad también enfrenta limitaciones. El Mundial 2026, en ese contexto, no crea el problema pero sí lo amplifica. Los picos de consumo que genera un partido de Colombia no se distribuyen a lo largo del día, se concentran en las franjas de transmisión y elevan la presión sobre la red en lapsos cortos. Estudios sobre megaeventos advierten que ese tipo de comportamiento puede afectar la estabilidad del sistema si no existe suficiente capacidad de respaldo o planificación adecuada.

Klik señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya puso en consulta pública medidas regulatorias enfocadas en responder a situaciones de alta demanda. Entre esas iniciativas aparece la llamada respuesta de la demanda, un mecanismo mediante el cual algunos usuarios pueden reducir voluntariamente su consumo de energía a cambio de una compensación económica. La propuesta busca aliviar la presión sobre el sistema en momentos de consumo elevado sin recurrir al racionamiento obligatorio. Quintana subrayó que la clave está en preparar al propio sistema para que la demanda participe activamente en su estabilización. “Klik mantiene la confiabilidad en el sector a través de la eficiencia y la flexibilidad energética. Esto también significa capacitar a la demanda para que haga parte de una nueva etapa de gestión de energía en el país”, afirmó el directivo.

Herramientas para empresas y hogares que quieren anticiparse