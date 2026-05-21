Colombia podría sufrir por energía en el Mundial 2026; consumo subiría hasta 5%

Los colombianos que enciendan el televisor para ver a la Selección en el Mundial 2026, además de ver un partido, estarán sumando presión a un sistema eléctrico que ya opera con márgenes estrechos.
Klik, plataforma de servicios energéticos, calcula que el consumo de energía en el país podría subir entre 4% y 5% durante los encuentros de Colombia en la próxima Copa del Mundo, un aumento puntual que coincidiría con una de las temporadas más exigentes para la red eléctrica nacional y la llegada del fenómeno de El Niño.
La compañía construyó este cálculo a partir del análisis de datos históricos de consumo energético registrados en eventos deportivos de alta audiencia durante la última década, los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y la final de la Copa América 2024.
La conclusión de la compañía es la misma en todos los casos, cuando Colombia juega, el país consume más electricidad.
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