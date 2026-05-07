Ecopetrol contrató buque exclusivo para transportar combustibles: traerá gasolina importada desde EE. UU.

En medio de la volatilidad del mercado internacional de transporte marítimo, Ecopetrol anunció la contratación de un nuevo buque bajo la modalidad time charter, es decir, de uso exclusivo por tiempo determinado, para movilizar combustibles dentro y fuera del país.
La embarcación, denominada High Challenge, tiene capacidad para transportar hasta 320.000 barriles de gasolina, nafta, diésel o jet fuel por viaje, lo que permitirá fortalecer la logística de abastecimiento y mejorar la eficiencia financiera de la compañía.
El barco, de cerca de 50.000 toneladas, será utilizado para transportar combustibles entre los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, así como para traer productos importados desde la costa del Golfo de Estados Unidos.