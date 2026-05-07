Nacho Vegas por primera vez en Medellín: el cantautor español celebrará 25 años de carrera en La Pascasia

El indie en España no es poca cosa. Ese movimiento que surgió en los años noventa, inspirado artísticamente por bandas como The Smiths o Pixies, puso sobre la mesa aquella música alternativa que se hacía por fuera de los grandes estudios.
Aunque el género era –y sigue siendo– motivo de discusión por lo escurridiza que resulta su definición, de lo que no hay duda es de los grupos y solistas indispensables para entender esa época.
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Nacho Vegas hace parte de esa lista: el referente de la canción de autor española integró la primera ola del indie español con su participación en bandas como Eliminator Jr. y Manta Ray. A finales de los noventa decidió lanzarse como solista y ahora celebra 25 años de trayectoria con una gira por España y Latinoamérica que lo traerá a Medellín este viernes 8 de mayo.
En La Pascasia, además de interpretar algunos de sus éxitos más conocidos, presentará en vivo las canciones que hacen parte de Vidas semipreciosas, su noveno álbum de estudio, lanzado recientemente en enero. Esta será la primera vez que Vegas se presentará en la capital antioqueña. EL COLOMBIANO conversó con él.