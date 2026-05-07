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Así fue el calvario de Michael Meléndez, quien falleció esperando una autorización de la Nueva EPS

La familia demandará a la entidad por presunta negligencia, pues un problema administrativo impidió su traslado a un centro de mayor complejidad. Esto fue lo que pasó.

  • Michael Melendez tenía 24 años y padecía de insuficiencia renal crónica. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y redes sociales
    Michael Melendez tenía 24 años y padecía de insuficiencia renal crónica. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Luego de permanecer 10 días en estado crítico y en medio de denuncias de presunta negligencia administrativa contra la Nueva EPS murió Michael Meléndez Garizábalo, un joven universitario de 24 años que no recibió la cirugía cerebral urgente que requería. Su fallecimiento se produjo en la Clínica del Porvenir de Soledad, Atlántico.

Michael, quien padecía de insuficiencia renal crónica y recibía diálisis tres veces por semana, ingresó a urgencias el pasado 27 de abril tras sufrir una crisis hipertensiva severa. Dicha condición le provocó al universitario un accidente cerebrovascular (ACV) con ruptura de un vaso sanguíneo, lo que derivó en una hemorragia cerebral interna.

Lea también: Mujer afiliada de Nueva EPS murió esperando medicinas durante 11 meses

Dada la gravedad de su estado, los médicos determinaron que necesitaba una intervención de neurocirugía y un traslado inmediato a un centro de mayor complejidad, ya que la clínica donde se encontraba no contaba con el especialista ni los equipos necesarios.

Para que esto se ejecutara se requería la autorización por parte de la Nueva EPS, sin embargo, esta nunca llegó a tiempo. La familia de Michael denunció que la remisión solo fue emitida minutos después de que se confirmara su fallecimiento.

También denunciaron un calvario de trámites infructuosos, pues en 10 días de espera se enfrentaron a una confusión administrativa entre la Nueva EPS y Mutual Ser.

Según lo comentado por la familia del joven a medios locales, hace tres meses el joven había gestionado su traslado a Mutual Ser para buscar una mejor atención, pero debido a su hospitalización, la Nueva EPS volvió a vincularlo, generando un vacío de responsabilidad entre ambas entidades.

Ante lo ocurrido, la familia de Michael anunció que interpondrá una demanda legal contra la Nueva EPS y la Clínica del Porvenir por la presunta vulneración del derecho a la salud digna y la falta de atención oportuna.

Las críticas también han llegado desde autoridades locales. “El culpable es la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene intervenida a la EPS”, detalló ante Caracol Radio el secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, agregando que muchas clínicas se negaron a recibir al paciente debido a las deudas acumuladas por la aseguradora: “Ya nadie quiere atender a esta EPS por todos los problemas que carga”.

La Nueva EPS le informó al medio mencionado que el paciente fue presentado a toda la red hospitalaria del Atlántico y a nivel nacional, pero alegó que ninguna institución confirmó disponibilidad para recibirlo.

El sepelio del joven se llevará a cabo hoy jueves, 7 de mayo, en el Cementerio Nuevo de Soledad, en medio de una protesta silenciosa que exige justicia y cambios profundos en el sistema de salud colombiano para evitar que más vidas se pierdan por trámites administrativos.

Siga leyendo: Héctor sufrió un aneurisma y lleva 45 días en hospital de Antioquia esperando que la Nueva EPS lo remita

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