Así la guerra en Medio Oriente le cuadraría la caja a Ecopetrol con un barril a 100 dólares

Las utilidades de Ecopetrol sufrieron un fuerte golpe en 2025. La petrolera estatal ganó $9 billones, una caída de 40% frente a los $14,9 billones obtenidos en 2024. El deterioro también se reflejó en el cuarto trimestre del año, cuando reportó ganancias por $1,5 billones, menos de la mitad de lo que habría podido generar en condiciones comparables, cerca de $3,2 billones.
El resultado es llamativo si se compara con un momento similar del mercado petrolero. Con un precio del crudo cercano, US$63,1 por barril en el cuarto trimestre de 2025, la utilidad fue de $1,5 billones. En el primer trimestre de 2021, cuando el petróleo rondaba los US$61,3, Ecopetrol obtuvo $3,1 billones, más del doble.
El balance se conoce en medio de una nueva sacudida del mercado energético mundial. La crisis petrolera comenzó hace una semana, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La escalada paralizó el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo del planeta. Irán advirtió que podría incendiar cualquier buque que intente cruzar el paso marítimo. La tensión golpeó de inmediato el precio del Brent, que subió casi 30% en una semana.
El repunte se explica, además, por ataques a buques petroleros, el cierre de campos petroleros y por ofensivas contra infraestructura energética del Golfo como refinerías. Más de 150 buques permanecen varados y varias aseguradoras empezaron a retirar cobertura, lo que aumenta la incertidumbre en el comercio mundial de crudo.
