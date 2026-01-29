Ecopetrol evalúa exportar crudo por Coveñas tras alza del 900% en tarifas de oleoducto de Ecuador

Tras el anuncio del Gobierno de Ecuador de un incremento del 900% en la tarifa por el transporte de crudo a través del Oleoducto Transecuatoriano, Ecopetrol confirmó que evalúa alternativas logísticas para movilizar el petróleo producido en Putumayo.
La medida, que fue comunicada por la ministra de Energía ecuatoriana, Inés Manzano, generó una reacción inmediata por parte de la petrolera colombiana. Su presidente, Ricardo Roa, advirtió que el aumento tendría un impacto significativo en los costos operativos de la compañía.
“Con la decisión que hoy se conoce, enfrentaríamos afectaciones muy importantes en el costo de la tarifa de transporte por esa infraestructura”, señaló Roa.
Según explicó, Ecopetrol pagaba alrededor de US$5,7 por barril por el transporte del crudo, mientras que la tarifa negociada con Ecuador era de US$2,7 por barril. Sin embargo, con el nuevo esquema anunciado, el costo se elevaría a casi US$30 por barril, un nivel que obliga a replantear la estrategia de exportación.