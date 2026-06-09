A juicio Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en compra de lujoso apartamento

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa irá a juicio por las presuntas irregularidades o triquiñuelas en la compra del lujoso apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá. La Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El proceso está relacionado con un supuesto intento de influir en la asignación de un contrato energético. Según la Fiscalía, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG quedara en manos de una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera, cercano al directivo de Ecopetrol.

Para entenderlo mejor, hay que ver la supuesta relación cercana entre Roa y Mancera. De acuerdo con la Fiscalía, a raíz de ese vínculo, ambos hicieron un negocio para la compra del apartamento.

En contexto: Ricardo Roa será imputado este miércoles por lío en la compra de lujoso apartamento

El punto clave es el precio. Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones.

En términos simples, el apartamento se vendió muy por debajo de su precio real. La diferencia fue de aproximadamente $927 millones, lo que equivale a un descuento cercano al 34% frente al valor de mercado.

En la transacción de compra, Mancera actuó como intermediario y garante del pago en cuotas y sin intereses. Para los investigadores, ese beneficio previo sería la razón por la que el presidente de Ecopetrol habría intentado favorecer al empresario con un negocio relacionado con el proyecto energético que se analizaba dentro de Hocol.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira”, sostuvo la Fiscalía.

Volviendo al proyecto, la compra del apartamento con descuento se habría concretado meses antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol. Según la hipótesis, una vez llegó al cargo, habría buscado la manera de “devolver” ese favor a Mancera, promoviendo que este se quedara con el contrato de regasificación.

Para lograrlo, presuntamente ejerció presiones indebidas sobre el presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, con el fin de favorecer los intereses de Mancera en ese millonario negocio.

Durante la audiencia de imputación por estos hechos, Roa se declaró inocente.