Telefobia, la razón por la que la Generación Z no le contesta llamadas a los papás ni a los jefes

Las dinámicas demográficas y los cambios tecnológicos han hecho que las generaciones tengan distintas formas de comunicarse.

    Los jóvenes creen que las llamadas implican conversaciones difíciles de tramitar, indica estudio. Foto: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
hace 4 horas
Las tecnologías de la comunicación transformaron profundamente las maneras en que las generaciones entablan conversaciones. Por ejemplo, según un estudio de Uswitch, una de cada cuatro personas de la Generación Z -es decir, la gente que está entre los 18 y 34 años- no contesta llamadas telefónicas. Los expertos llamaron telefobia a este rechazo de entablar una conversación telefónica.

Siga leyendo: ¿Por qué algunas personas prefieren el alcohol a socializar? Esto dice la ciencia

La razones son muchas, pero una destaca sobre las demás. Los miembros de la Generación Z se educaron en un contexto en el que las redes sociales fueron el principal escenario de interacción. En consecuencia, están acostumbrados a sostener charlas por texto que les permiten realizar varias cosas al tiempo y que les dan la opción de retomar las conversaciones horas después de iniciadas.

Este fenómeno no se limita a la simple preferencia por otros canales. Está vinculado con síntomas de ansiedad y pánico. Existe la percepción de que las llamadas suelen asociarse a malas noticias o situaciones incómodas. En otras palabras, el timbre del teléfono está asociado al estrés y no a la cercanía.

Telefobia, la razón por la que la Generación Z no le contesta llamadas a los papás ni a los jefes

Esta práctica no solo incide en la vida cotidiana. Según los expertos, la Generación Z ni siquiera le contestan el teléfono a los jefes. Y esto se ha vuelto motivo de malestar en los trabajos. Sigamos con las investigaciones. Un estudio, esta vez de Intelligent –reseñado por The Objetive–, afirma que más de la mitad de los jefes consultados en una encuesta afirmaron sentirse frustrados con los miembros de la Generación Z, entre otras cosas por la costumbre de no contestar llamadas. También señalaron que los empleados en este rango de edad requieren una mayor inversión de tiempo y suelen dejar el trabajo con suma facilidad.

Lea aquí: Casi normales, la obra de teatro musical ganadora del Pulitzer, se presentará en Medellín

Otro dato sobresaliente en estos estudios indica que el 37% de los jóvenes prefieren comunicarse por notas de voz –un servicio de las plataformas de mensajería instantánea– con sus amigos. El índice de personas mayores que prefieren este canal a una llamada no supera el 5%.

