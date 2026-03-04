x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Águilas vs. Nacional, uno de los partidos atractivos de la fecha 10 en la Liga Betplay-1 que ya está en juego

Tras el puntapié inicial en Bogotá, la jornada continúa este jueves con el líder en acción y un duelo de realidades opuestas en Barranquilla. La programación se extenderá hasta el lunes.

  • Acción de uno de los últimos partidos entre Nacional y Águilas Doradas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Acción de uno de los últimos partidos entre Nacional y Águilas Doradas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

La décima fecha de la Liga BetPlay 1-2026 ya está en marcha. Con el duelo entre Fortaleza y Jaguares disputado la noche del miércoles 4 de marzo en Bogotá, el rentado nacional abre una jornada clave para las aspiraciones de los equipos que buscan consolidarse en el grupo de los ocho.

Este jueves, todas las miradas se trasladan a Villavicencio y Barranquilla. A las 6:10 p. m., el actual puntero del campeonato, Inter de Bogotá, visitará a Llaneros. El conjunto capitalino, que comanda la tabla con 18 unidades, busca despegarse de su perseguidor inmediato, el Deportivo Pasto. Al frente tendrá a un equipo de la media tabla que necesita los tres puntos para no perder la estela de los clasificados.

Lea aquí: El video no miente: Tatay se lanzó antes del contacto en penalti que le pitaron a Nacional

Más tarde, a las 8:30 p. m., el Junior de Barranquilla recibirá en el Metropolitano al colero del torneo, Alianza, en un partido donde el “Tiburón” está obligado a ganar para mantenerse dentro del grupo de privilegio.

Un solo juego el sábado en el Cincuentenario

La programación del viernes estará protagonizada por el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas (8:30 p. m.), un choque directo entre dos equipos con historias distintas en este semestre: el “Blanco Blanco” busca afianzarse en el cuarto lugar, mientras que los azucareros intentan entrar a los ocho.

El sábado, debido a la jornada electoral que vivirá el país, la actividad se reducirá a un solo compromiso. Águilas Doradas se enfrentará a Atlético Nacional que dirige Diego Arias a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario de Medellín, un escenario alternativo para este duelo regional de alto impacto. La fecha bajará el telón el lunes 9 de marzo con el partido entre Millonarios y Cúcuta Deportivo a las 6:20 p. m.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones?

La lucha por la punta está al rojo vivo, con un empate técnico en la cima y una diferencia mínima entre los clasificados:

Inter de Bogotá: 18 pts.

Deportivo Pasto: 18 pts.

América de Cali: 16 pts.

Once Caldas: 16 pts.

Atlético Nacional: 15 pts.

Junior: 15 pts.

Deportes Tolima: 15 pts.

Atlético Bucaramanga: 14 pts.

En la parte baja, la presión aumenta para equipos históricos como el Independiente Medellín, que se ubica en la posición 16 con solo 7 puntos, y el Cúcuta Deportivo, que marcha con 6 unidades. El fondo de la tabla lo cierran Pereira y Chicó (4 pts) y Alianza, que apenas suma 3 unidades en lo que va del torneo.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida