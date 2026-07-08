Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño

Colombia podría enfrenta una presión sobre su sistema eléctrico ante el posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño en los próximos meses. De acuerdo con los modelos climáticos internacionales, existe una alta probabilidad de que el evento alcance una intensidad significativa entre finales de 2026 e inicios de 2027, lo que reduciría las lluvias y pondría a prueba la capacidad del país para garantizar el suministro de energía. Puede leer: XM alerta riesgo de racionamiento de energía para finales de 2026: demanda superará la capacidad de generación La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad del 63% de que se presente un evento de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero. En un país donde la generación de electricidad depende principalmente del agua, la disminución de las precipitaciones, los embalses por debajo de los niveles deseados y el aumento de la demanda energética representan un escenario de especial preocupación para el sector.

La generación hidroeléctrica podría caer hasta 50%

Según Ricardo Mejía Gutiérrez, director de Energy Valley, centro avanzado de Energía de la Universidad Eafit, el desafío no se limita a responder a una coyuntura climática, sino que evidencia la necesidad de construir un sistema energético más diversificado y resiliente. El experto explica que cerca del 70% de la electricidad que produce Colombia proviene de centrales hidroeléctricas, una alta dependencia que vuelve al país especialmente vulnerable durante los periodos prolongados de sequía. En un escenario de El Niño, la generación hidroeléctrica podría disminuir hasta cerca del 50%, obligando al sistema a recurrir con mayor intensidad a plantas térmicas para respaldar el suministro. Sin embargo, esta alternativa implica mayores costos de generación y una mayor dependencia del gas natural. Entérese: Acolgen pide al Tribunal de Cundinamarca destrabar recursos para pagar deudas de Air-e A este panorama se suma un problema estructural: especialistas del sector señalan que en los últimos años solo se ha materializado alrededor del 28% de los proyectos de generación eléctrica previstos, lo que ha limitado la expansión de la oferta energética mientras el consumo continúa creciendo.

La demanda de energía ya supera la expansión del sistema

De hecho, el operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, ya lanzó alertas sobre que el crecimiento de la demanda de energía ya está superando la capacidad de expansión del sistema eléctrico. Según la entidad, esta situación incrementa el riesgo de racionamientos y reduce la confiabilidad del servicio. De acuerdo con el Boletín Energético publicado el pasado 3 de julio, la demanda de energía superará la capacidad de generación garantizada entre 2026 y 2027, lo que generaría una brecha estimada de 3.906 gigavatios hora (GWh) anuales. Vea aquí: Fenómeno de El Niño pone en duda exportaciones de energía de Colombia a Ecuador desde noviembre de 2026 El informe también muestra que el consumo de electricidad mantiene una tendencia de crecimiento acelerado. Durante junio de 2026, la demanda nacional aumentó 5,75 % frente al mismo mes del año anterior y alcanzó un consumo diario promedio de 261,86 GWh, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.

¿Por qué El Niño afecta la generación de energía en Colombia?

Alejandro Martínez, profesor de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de Eafit, explica que El Niño corresponde a un fenómeno de variabilidad climática originado por la interacción entre el océano y la atmósfera. Durante este evento, las lluvias suelen disminuir tanto en frecuencia como en intensidad, lo que se traduce en temperaturas más altas, menor disponibilidad de agua y mayores dificultades para sectores como la agricultura, el abastecimiento de agua potable y la generación de electricidad. Aunque El Niño no implica la desaparición total de las lluvias, sí genera periodos más secos y cálidos que reducen los aportes hídricos a los embalses, la principal fuente de energía del país. Esto disminuye el margen de respuesta del sistema eléctrico cuando aumenta la demanda.

Las medidas que analiza el sector para fortalecer la resiliencia energética

Frente a este escenario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) evalúa tanto medidas temporales como estructurales para reducir el impacto de El Niño. Entre las acciones consideradas se encuentran los programas de respuesta de la demanda, mediante los cuales se incentiva económicamente a los grandes consumidores para disminuir voluntariamente su consumo durante los momentos de mayor presión sobre el sistema. Más noticias: Creg alista sanciones a usuarios que derrochen energía eléctrica en el fenómeno de El Niño Asimismo, se contempla habilitar la entrega de excedentes de generación al sistema y acelerar los procesos regulatorios que permitan la entrada en operación de nuevos proyectos, especialmente de energía solar y eólica.

El ahorro de energía también será clave durante un eventual periodo de sequía

Los especialistas coinciden en que la preparación frente a un Niño intenso no depende únicamente del Gobierno ni de las empresas del sector energético. Los usuarios también pueden contribuir a reducir la presión sobre el sistema mediante acciones cotidianas como apagar los equipos que no estén en uso, desconectar cargadores y dispositivos en modo de espera, aprovechar la iluminación natural, moderar el uso del aire acondicionado y preferir electrodomésticos con mayor eficiencia energética. ”Los usuarios sí somos corresponsables de esto también”, afirma Mejía, quien considera que el país debe prepararse desde ahora para un escenario que podría volver a poner a prueba la seguridad energética de Colombia.

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