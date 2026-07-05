XM alerta riesgo de racionamiento de energía para finales de 2026: demanda superará la capacidad de generación

El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, advirtió que el crecimiento de la demanda de energía ya supera la capacidad de expansión del sistema, una situación que, sumada al fenómeno de El Niño y al retraso de proyectos estratégicos, aumenta el riesgo de racionamientos y afecta la confiabilidad del servicio.
De acuerdo con el Boletín Energético publicado el 3 de julio, la demanda de energía superará la capacidad de generación garantizada entre 2026 y 2027, generando una brecha estimada de 3.906 gigavatios hora (GWh) anuales.
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El informe también evidencia que el consumo continúa acelerándose. Durante junio de 2026, la demanda de energía aumentó 5,75% frente al mismo mes del año anterior y alcanzó un consumo diario promedio de 261,86 GWh, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.