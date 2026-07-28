Nivel de los embalses en Colombia superó el 80%, pero XM advierte riesgos si se intensifica El Niño

Las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) están mostrando una recuperación. De acuerdo con datos del operador del mercado eléctrico XM, el nivel de almacenamiento de los embalses ya se ubica por encima del 80%, porcentaje considerado adecuado para que el sistema eléctrico pueda afrontar un eventual fenómeno de El Niño.
El registro correspondiente al 27 de julio representa, además, el nivel más alto de reservas alcanzado durante lo corrido de 2026, lo que constituye una señal positiva para la seguridad energética del país.
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En la misma fecha, la capacidad útil de energía de los embalses fue de 17.440,22 gigavatios hora (GWh), mientras que el volumen útil de energía almacenada alcanzó 14.067,42 GWh.
Entre los embalses con mayor capacidad de almacenamiento, El Peñol, en Antioquia, ocupa el primer lugar tanto por volumen útil de energía como por capacidad energética. Le siguen el agregado de Bogotá, en el centro del país, y Guavio, ubicado en el oriente colombiano.