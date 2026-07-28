Nivel de los embalses en Colombia superó el 80%, pero XM advierte riesgos si se intensifica El Niño

Las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) están mostrando una recuperación. De acuerdo con datos del operador del mercado eléctrico XM, el nivel de almacenamiento de los embalses ya se ubica por encima del 80%, porcentaje considerado adecuado para que el sistema eléctrico pueda afrontar un eventual fenómeno de El Niño. El registro correspondiente al 27 de julio representa, además, el nivel más alto de reservas alcanzado durante lo corrido de 2026, lo que constituye una señal positiva para la seguridad energética del país. Puede leer: Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas En la misma fecha, la capacidad útil de energía de los embalses fue de 17.440,22 gigavatios hora (GWh), mientras que el volumen útil de energía almacenada alcanzó 14.067,42 GWh. Entre los embalses con mayor capacidad de almacenamiento, El Peñol, en Antioquia, ocupa el primer lugar tanto por volumen útil de energía como por capacidad energética. Le siguen el agregado de Bogotá, en el centro del país, y Guavio, ubicado en el oriente colombiano.

XM advierte que una sequía severa exigiría mayor generación térmica

Aunque el panorama actual es favorable, XM señala que el sistema aún enfrenta riesgos si las condiciones climáticas se deterioran. Según los análisis del operador, en un escenario de condiciones hidrológicas deficitarias similares a las registradas durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016, el Sistema Interconectado Nacional requeriría una participación sostenida de las plantas térmicas superior a 90 GWh diarios durante toda la temporada seca para garantizar el suministro de energía. Entérese: Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen Para ello sería necesario asegurar la disponibilidad de los recursos de generación, el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (OEF), la gestión de la demanda, el abastecimiento de combustibles y la infraestructura requerida para mantener una atención confiable y segura del servicio eléctrico.

Escenarios más críticos pondrían en riesgo la confiabilidad del sistema

XM también evaluó escenarios con sequías más intensas y prolongadas que las registradas hace una década. En esas condiciones, el embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional tendría que descender por debajo de la Curva de Aversión al Riesgo (CAR) y los principales embalses operarían incluso por debajo de sus mínimos históricos. Le puede interesar: EPM ubica en nivel naranja el riesgo de racionamiento de energía en Colombia tras disparo en el consumo De materializarse ese escenario, aumentaría la incertidumbre sobre la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas y sobre la recuperación de las reservas si persisten los bajos aportes hídricos durante un periodo prolongado. Adicionalmente, el operador estima que sería necesaria una operación sostenida del parque térmico cercana a 100 GWh diarios en promedio semanal durante periodos que podrían extenderse por más de diez meses, situación que obligaría a reforzar la disponibilidad de combustibles, recursos e infraestructura para atender la demanda nacional.

Aportes hídricos completan dos meses por debajo de la media histórica

A pesar del buen nivel actual de los embalses, XM recomienda mantener un monitoreo permanente de variables como la demanda de energía y los aportes hídricos. La entidad advirtió que estos últimos completan dos meses consecutivos por debajo de la media histórica, una tendencia que podría afectar tanto la condición actual de las reservas como el comportamiento del sistema durante los meses de verano y retrasar la recuperación normal de los embalses.

Antioquia continúa siendo determinante para la recuperación de las reservas

XM explicó que la recuperación sostenible de las reservas dependerá de la distribución regional de las lluvias. Mientras en la región Oriental del país se registran aportes superiores al promedio histórico e incluso vertimientos, Antioquia, la zona con mayor importancia para el almacenamiento de energía del Sistema Interconectado Nacional, continúa presentando un déficit significativo de aportes hídricos. Vea aquí: El Súper Niño recalienta la economía: $12,7 billones están en juego Por esa razón, la evolución de las lluvias en esta región seguirá siendo el principal factor para consolidar la recuperación de las reservas nacionales. Más noticias: Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño Finalmente, el operador recomendó que los diferentes sectores involucrados en el sistema eléctrico anticipen e implementen las medidas ya definidas, así como las lecciones aprendidas durante anteriores episodios del fenómeno de El Niño, con el fin de fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en caso de que las condiciones climáticas se tornen más exigentes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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