MinHacienda confirma que se viene emergencia económica por crisis climática: “Se necesitarían cerca de $8 billones”

En el Consejo de Ministros que se desarrolla en Córdoba, el Gobierno Nacional confirmó que le pidió a la Corte Constitucional levantar la medida que suspendió la emergencia económica.

El ministro explicó que el Gobierno no puede paralizarse frente a la actual crisis climática y que, por el contrario, debe buscar caminos y alternativas para obtener los recursos adicionales que se requieren para atender esta coyuntura.

“Se hace necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica con la cual pueda el Gobierno acceder a recursos complementarios económicos para enfrentar estos hechos”, sostuvo el ministro de Hacienda.

El jefe de cartera planteó que para la recuperación de la zona afectada se necesitarían cerca de $8 billones: para atender las inundaciones y la recuperación económica, precisó.

En ese orden, Ávila contó que el Gobierno le hizo la solicitud de levantar la suspensión que realizó el pasado 29 de enero de la emergencia económica.